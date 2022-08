Alia Bhatt reçoit une violente réaction contre sa remarque “ne m’aime pas, ne me regarde pas”; Brahmastra est-il en difficulté ? [VIEW TWEETS]

Alia Bhat est actuellement parmi les actrices les plus bancables de Bollywood. La diva a livré plusieurs tubes et a fait ses preuves en tant qu’actrice. Pourtant, le mot népotisme ne cesse de la suivre. Elle est Mahesh Bhat et Soni RazdanLa fille de et son mentor est Karan Johar. Ainsi, elle est toujours au centre du débat sur le népotisme. Après avoir longtemps gardé le silence sur le népotisme, Alia Bhatt a enfin rompu son silence. Mais il semble qu’elle ait appelé des ennuis pour elle-même.

Entertainment News : Alia Bhatt brise le silence sur le népotisme

Dans une interview avec Mid-day, Alia Bhatt a déclaré qu’elle ne pouvait pas continuer à se défendre. Elle a fait une déclaration tout comme Kareena Kapoor Khan et a dit: “Je ne peux pas continuer à me défendre verbalement. Et si vous ne m’aimez pas, ne me regardez pas. Je ne peux pas m’en empêcher.” Cela ne s’est pas bien passé avec beaucoup. Sur les réseaux sociaux, Alia Bhatt est à la mode et plusieurs la dénigrent sévèrement. Certains l’appellent “arrogante” et certains envisagent de boycotter son prochain film Brahmastra qui met également en vedette Ranbir Kapoor. Découvrez quelques tweets ci-dessous :

Alia Bhatt : Si tu ne m’aimes pas, ne me regarde pas, je ne peux pas m’en empêcher Nous réaliserons tous son souhait aussi Faisons #Brahmastra 500Cr FLOPBUSTER Nous ne sommes que des acheteurs de billets pour eux. Ils n’ont besoin que de votre argent, pas de vous. #BoycottBrahmastra #BoycottBollywood#boycottbrahmastramovie pic.twitter.com/TkVeRS0Li1 Nilam Sony ?? (@Rahulanandsony) 23 août 2022

Alia Bhatt est très en colère contre le public et elle a dit : Ne regardez pas mon film si vous ne m’aimez pas. Merci madame. Nous honorerons vos conseils. Alors #BoycottBrahmastra va basculer.#Bycottbollywood # pic.twitter.com/GETxRZlCWl RakeshKr14 (@ RAKESHK99154026) 22 août 2022

Boycottez tout Urduwood indépendamment de leurs faux noms hindous comme Arjun Kapoor, Jahnavi Kapoor, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Twinkle Khanna, Akshay Kumar, ..list is long https://t.co/ffSdL97BnG Har Har Mahadev (@SanatanSushant) 16 août 2022

“Si vous ne m’aimez pas, ne me regardez pas”, a déclaré Alia Bhatt lors d’une promotion pour son film “Brahmastra”. Le public décide de ce qu’il verra. Ils n’ont pas besoin qu’on leur dise. Pas une once d’humilité. Juste de l’arrogance. L’une des nombreuses raisons pour lesquelles cette industrie est boycottée. Kavita (@Sassy_Hindu) 23 août 2022

Plus tôt, c’est Kareena Kapoor Khan qui avait fait une déclaration similaire en parlant de népotisme. Son effet a été constaté lors de sa récente libération Laal Singh Chaddha. Le film avec Aamir Khan en tête a échoué lamentablement au box-office. Brahmastra subira-t-il le même sort ? Attendons et regardons.