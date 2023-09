Alia Bhatt réagit à la blague effrontée de Shah Rukh Khan à son sujet dans la bande-annonce de Jawan : « Poori duniya ko chahiye… »

Alia Bhatt a réagi à la blague effrontée de Shah Rukh Khan à son sujet dans son prochain film d’action, Jawan.

Shah Rukh Khan a de nouveau créé une tempête avec la bande-annonce de son prochain film Jawan. La bande-annonce très attendue du très attendu réalisateur d’Atlee a été publiée jeudi matin, faisant planter Internet. Les visuels, l’échelle, les décors d’action et les dialogues de la bande-annonce de 2,46 minutes ont donné envie à ses fans d’en savoir plus.

Dans la bande-annonce, un dialogue de SRK et une blague effrontée d’Alia Bhatt ont attiré l’attention des fans. Dans la bande-annonce, Shah Rukh, de couleur grise, présente ses revendications après avoir détourné une rame de métro. Dans cette séquence, l’appelant lui demande : « Yeh batau tumhe chaiye kya (Que veux-tu) ? et Khan répond: « Chaiye toh Alia Bhatt (je veux Alia Bhatt). »

Alia Bhatt a réagi au dialogue de SRK et a fait l’éloge de la bande-annonce. Alia a répondu de manière décalée sur son Instagram et a écrit : « Aur pauvrei duniya ko chahiye sirf SRK. @iamsrk quelle fabuleuse bande-annonce fabuleuse. Le 7 septembre est trop loin. »

Jawan met en vedette Shah Rukh Khan dans son deuxième film de l’année. Sa dernière sortie – Pathaan – était sa première depuis plus de quatre ans. Le film a rapporté Rs 1050 crore dans le monde entier, devenant ainsi le film le plus rentable de l’acteur et mettant fin à une série de déceptions au box-office pour la superstar. Dans ce contexte, les attentes sont également élevées de la part de Jawan. Jawan met également en vedette Vijay Sethupathi et Nayanthara, avec Sanya Malhotra, Riddhi Dogra, Lehar Khan et une apparition de Deepika Padukone. Produit par Red Chillies Entertainment de Shah Rukh Khan, Jawan devrait sortir dans le monde entier en hindi, tamoul et telugu le 7 septembre dans le but de capitaliser sur le festival de Janmashtami.