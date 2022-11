Alia Bhatt rayonne après avoir accueilli une petite fille avec Ranbir Kapoor et vous tomberez amoureux de sa beauté

Alia Bhat a accueilli une petite fille avec Ranbir Kapoor plus tôt ce mois-ci. Et depuis, Alia est occupée à être la mère du nouveau-né. Elle s’est éloignée des réseaux sociaux et de tout, mais a également gardé ses fans intrigués et au courant de sa routine après avoir été mère. L’actrice avait partagé une photo de sa tasse de café après être rentrée à la maison avec le petit. Et maintenant, elle a partagé une photo d’elle-même en pleine gloire et éclat. Alia a vraiment l’air fascinante.

Alia Bhatt partage une nouvelle photo sur son Instagram

Depuis qu’Alia Bhatt a annoncé qu’elle était enceinte, elle est à la mode dans Entertainment News depuis. Et ce fut un moment joyeux pour les Kapoor et les Bhatt lorsqu’ils ont accueilli une petite fille. Ranbir Kapoor et Alia ont été occupés par leurs tâches parentales et également par la gestion du travail. Il y a quelques heures à peine, Alia s’est rendue sur son Instagram et a partagé une image sereine en ligne.

La beauté Brahmastra est vue dans une veste pull en cachemire rayé. Alia regarde droit dans la caméra et semble avoir grandi tout d’un coup. Il y a de la maturité, un autre genre d’éclat sur son visage. Elle est plus jolie après avoir embrassé la maternité. Il semble qu’elle ait cliqué sur une photo tout en dégustant sa tasse de café.

Découvrez la publication Instagram d’Alia Bhatt ici:

Le travail d’Alia Bhatt

Sur le front du travail, il y a quelques jours, Karan Johar a pris sa poignée de médias sociaux et a partagé que son projet de réalisateur Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani sortira en avril 2023. Karan était ravi de revenir sur les plateaux en tant que réalisateur. Il s’agit du septième film de Karan et, outre Alia Bhatt, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani met également en vedette Dharmendra, Ranveer Singh, Jaya Bachchan, Shabana Azmi et bien d’autres. Karan a également travaillé avec des stars de la télévision telles que Shraddha Arya, Arjun Bijlani, Sriti Jha, Arjit Taneja et plus encore. Outre RARKPM, elle a également Heart of Stone, un projet hollywoodien.