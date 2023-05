Alia Bhatt-Ranveer Singh impressionne les fans avec leur chimie dans le premier regard de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani

Le premier look de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani, le réalisateur de retour de Karan Johar, a été dévoilé sur les réseaux sociaux le jeudi 25 mai. Le réalisateur et l’équipe du film ont partagé un tas d’affiches mettant en vedette les deux protagonistes du film – Ranveer Singh et Alia Bhatt, et les fans ont commencé à louer leur chimie. Le film marque la première fois que les deux acteurs se rencontrent à l’écran.

Affiches individuelles de Karan Johar de Ranveer en tant que Rocky et Alia en tant que Rani en premier. Lors de l’introduction de Ranveer, il a écrit: « Un ‘idole’ absolu, qui porte son propre cœur sur sa manche – rencontrez Rocky! ». Cela a été suivi de deux affiches d’Alia en tant que Rani avec la légende : « Mesdames et messieurs, la reine est là pour voler vos cœurs – rencontrez Rani ! »





Le cinéaste a ensuite partagé quatre affiches distinctes des deux protagonistes ensemble, vêtues de différentes couleurs et tenues. « C’est le monde de Rocky & Rani et vous êtes sur le point d’y vivre », a écrit le cinéaste. Les images montrent le personnage de Ranveer et Alia dans des poses adorées, portant des vêtements roses, bleus, dorés et rouges. Réagissant aux affiches, un fan a écrit: « Ils sont en feu. » D’autres ont également apprécié la chimie et ont écrit: « C’est la nouvelle paire à succès de Bollywood. »

Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani, qui met également en vedette Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi, devrait sortir en salles le 28 juillet de cette année. Karan Johar a laissé entendre que l’équipe publiera également bientôt l’affiche du premier regard du casting de soutien. Le film marque le retour de Karan Johar à la réalisation dans un long métrage pour la première fois depuis Ae Dil Hai Mushkil en 2016. Le cinéaste a entre-temps travaillé sur des sections de deux films d’anthologie – Lust Stories et Ghost Stories, tous deux diffusés en continu. sur Netflix.