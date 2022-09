Le film Brahmastra d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, réalisé par Ayan Mukerji, pourrait battre de nombreux records au box-office. Le film est susceptible de gagner plus de Rs 55 crore dans le monde.

L’analyste cinématographique Sumit Kadel a tweeté: “# Brahmastra Day-1 India + Overseas brut serait de l’ordre de ₹ 55 cr (+ – 2 cr).

#Brahmastra Day-1 India + Overseas brut serait de l’ordre de ₹ 55 cr (+ – 2 cr). La plus grande ouverture NON HOLIDAY pour un film hindi sur cartes !! #RanbirKapoor #AliaBhatt pic.twitter.com/LoqaRO9bzf– Sumit Kadel (@SumitkadeI) 9 septembre 2022

Le film semble battre de nombreux records au box-office car il a reçu de bonnes critiques. Plus tôt, Sumit Kadel s’est rendu sur Twitter et a écrit que la vedette d’Alia Bhatt et de Ranbir Kapoor collecterait au moins Rs 35 crore. ”





#Brahmastra est parti pour un début ÉCRASANT DE LA TERRE .. Le jour 1, toutes les langues dépasseraient 35 ₹ cr + – Sumit Kadel (@SumitkadeI) 9 septembre 2022

Récemment, l’équipe Brahmastra a tenu une conférence de presse à Delhi, et il a été demandé à Ranbir de réagir à la réservation anticipée. Kapoor a déclaré qu’ils ne peuvent pas prendre ces chiffres au sérieux, car tant que le public ne voit pas le film, le jeu ne commence pas. “Le film est fait pour le public. Je pense que vendredi, nous saurons où nous en sommes, kitne paani ke andar hai.” Kapoor a poursuivi : « Le sentiment est, bien sûr, positif. Nous sommes venus en tant que Shah Rukh Khan de Dilwale (Dulhaniya) Le Jaayenge, vous demandant de « venir regarder notre film ! C’est tout.” Ranbir a en outre ajouté que sa femme et co-star Alia était très excitée par la réponse à la réservation à l’avance, “Elle note tout, tout est ouvert ici, c’est la réponse là-bas.”

Ranbir est heureux d’être accompagné de deux de ses favoris – Alia et le réalisateur Ayan Mukerji. L’acteur a révélé qu’il travaillait sur le film jusqu’à cette semaine : “Mais en fait, nous n’avons eu notre ami Ayan qu’hier. Jusqu’à hier, il travaillait sur le film. Nous avons toujours voulu partager cette expérience, passer ces jours ensemble, et ressentir chaque émotion. Alors oui, c’est un moment très excitant.

Selon le rapport de Hindustan Times, jusqu’à présent, Brahmastra a gagné Rs 23 crore grâce à la réservation à l’avance. Les chiffres incluent Rs 11 crore pour la réservation du vendredi. Même la version Telugu a contribué Rs 1 crore d’avance. La réservation à l’avance de Brahmastra est considérée comme ayant la meilleure collecte à l’avance après la pandémie. Brahmastra sortira en salles le 9 septembre.