Alia Bhatt, Ranbir Kapoor se préparent à accueillir leur bébé ; voici quand et où l’actrice accouchera de son premier-né

Alia Bhat et Ranbir Kapoor ont fin nombre de raisons de célébrer actuellement. C’est parce que leur film de rêve Brahmastra est sorti après de nombreuses années et a étonnamment bien réussi au box-office. De plus, dans leur vie personnelle, le couple est prêt à devenir bientôt parents. C’est en avril 2022 qu’Alia s’est mariée avec Ranbir et ils ont annoncé qu’ils étaient tous prêts à embrasser la parentalité. C’est au mois de juin que le couple passionné a posté un cliché montrant le Raazi l’actrice subit une échographie dans un hôpital et son beau mari Ranbir était à côté d’elle.

Maintenant, selon un dernier rapport publié dans Pinkvilla, l’actrice est prête à accoucher à l’hôpital HN Reliance Foundation, situé dans le sud de Mumbai. C’était le même hôpital où l’acteur Rishi Kapoor, le père de Ranbir, a été admis et est décédé. Il semble que cela aurait pu être une coïncidence ou une bonne décision de faire accoucher leur enfant dans le même hôpital. On peut s’attendre à ce qu’Alia accouche en novembre ou en décembre. La future maman travaillait continuellement pendant toute sa grossesse.

Ici, jetez un œil à Alia Bhatt-Ranbir Kapoor de l’hôpital.

Côté travail, elle a terminé le tournage de Heart Of Stone. Sa dernière offre en dehors de Brahmastra était aussi Darlings. Sur le plan personnel, il y a quelques jours, elle a eu sa baby shower, où elle brillait dans la couleur jaune et c’était incontournable. C’était aussi trop adorable de voir l’actrice se livrer à ses envies de nourriture qui surviennent pendant la grossesse avec sa sœur Shaheen Bhatt. Des rapports circulent également indiquant que la diva fera une longue pause et que sa prochaine sortie sera “Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani face à Ranveer Singh”. Le film est réalisé par Karan Johar.