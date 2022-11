Alia Bhatt-Ranbir Kapoor repérée à l’hôpital de Bombay, bébé devrait bientôt arriver ?

Selon certaines informations, Alia Bhatt accouchera bientôt. Selon les rapports, le couple de Bollywood est à l’hôpital pour se préparer à la naissance de leur enfant. Selon des messages de paparazzi publiés tôt dimanche, l’actrice et son mari ont tous deux été amenés à l’hôpital à la hâte. Cependant, les familles n’ont pas encore fourni de déclaration ou de confirmation.

Avant cela, des sources médiatiques non confirmées ont déclaré que l’enfant à naître d’Alia et Ranbir partagerait la date de naissance de Shaleen et que la date d’accouchement prévue était proche du 28 novembre. Selon des sources actuelles, il semble que les superstars de Bollywood rendront publique l’arrivée du bébé beaucoup plus tôt.





En avril de cette année, Alia Bhatt a épousé Ranbir Kapoor. En juin, elle a révélé sa grossesse sur les réseaux sociaux. Le couple a attiré l’attention car l’annonce a été une belle surprise pour leurs followers. Beaucoup de gens ont supposé que l’actrice était déjà tombée enceinte avant de se marier, ce qui expliquerait les cérémonies privées.

S’adressant à News18, Shaheen a déclaré: “Je ne parlerai pas pour elle (Alia) parce que c’est son propre parcours. Tout ce qu’elle a traité en interne est complètement son parcours. Cela dit, on ne peut jamais vraiment plaire à tout le monde. Il y aura toujours un commentaire négatif ou deux là-bas. Et je pense que vivant aux yeux du public, nous sommes tous très entraînés à savoir à quoi prêter attention et sur quoi ne pas se concentrer.

Shaheen a également déclaré: «Ce fut une année merveilleuse pour notre famille dans ce sens. Il a énormément grandi l’année dernière. Il n’y a que plus de joie et de bonheur à venir et j’ai hâte d’y être.

Selon les informations d’IndiaTV, l’actrice de Gangubai Kathiawadi a été aperçue en train de promouvoir son film Darlings peu de temps après qu’il a été révélé qu’elle attendait un enfant. Dans l’interview, elle a parlé du stress d’être enceinte et a donné le conseil inestimable de continuer à travailler même pendant cette période.