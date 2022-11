Alia Bhatt-Ranbir Kapoor rentre à la maison avec leur fille, les premiers visuels du bébé deviennent viraux

Les nouveaux parents de Bollywood, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, ont été vus quittant l’hôpital avec leur nouveau-né. Les nouveaux parents et leur enfant ont été repérés par des papas postés à l’extérieur de l’hôpital. Maintenant, les images et les vidéos sont devenues virales.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, dimanche, ont annoncé qu’ils étaient devenus parents d’une petite fille après avoir accueilli leur premier enfant à l’hôpital HN Reliance dans le sud de Mumbai.

Dimanche, dans une déclaration commune, Alia Bhatt-Ranbir Kapoor a déclaré : « Et dans la meilleure nouvelle de nos vies : notre bébé est là… et quelle fille magique elle est. Nous débordons officiellement d’amour – PARENTS bénis et obsédés ! amour amour amour – Alia et Ranbir.

Réagir à l’actualité. Karan Johar est allé sur Instagram et a partagé une photo du mariage d’Alia et Ranbir avec une note. Il a écrit : “Mon cœur est plein d’amour… Bienvenue dans le monde petite fille… tu as tellement d’amour qui t’attend… Je t’aime @aliaabhatt et RK !! Vers la lune et retour !!!! Alors ça fait de moi une Nana fière !!!!”

Le couple Brahmastra a accueilli une petite fille. Les fans ont inondé la zone de commentaires d’emojis au cœur rouge et de félicitations pour les nouveaux parents dès que l’actrice de Raazi a annoncé la nouvelle sur ses comptes de réseaux sociaux. Dimanche matin, le couple est arrivé à l’hôpital Sir HN Reliance de Mumbai pour l’arrivée de leur bébé.

En juin de cette année, le couple puissant a rendu publique sa grossesse. Après avoir fait la cour pendant des années, le couple Brahmastra a échangé ses vœux lors d’une cérémonie privée au domicile de Ranbir à Mumbai le 14 avril 2022. Le couple a offert à leurs partisans une si formidable surprise deux mois après leur mariage.

Après l’arrivée de Ranbir et Alia à l’hôpital, leurs mères Soni Razdan et Neetu Kapoor ont également été vues partir. Alia partage fréquemment d’adorables photos de son journal de grossesse avec ses followers.

Pour les non-initiés, l’épopée d’aventure fantastique d’Ayan Mukerji, Brahmastra Part One: Shiva, avec Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjuna, Mouni Roy et Shah Rukh Khan dans un camée spécial, a finalement eu sa sortie OTT le 4 novembre sur Disney + Hotstar après être devenu le plus gros blockbuster hindi de l’année.