Alia Bhatt, Ranbir Kapoor pour ramener secrètement leur petite fille à la maison pour éviter les paparazzis et la frénésie des réseaux sociaux ? [Exclusive]

Alia Bhat et Ranbir Kapoor sont les derniers à avoir rejoint le “club des parents” de Bollywood. Ils ont accueilli leur fille dans ce monde le 6 novembre 2022. Les Kapoors et les Bhatts sont aux anges avec l’arrivée du petit paquet de joie. Alia Bhatt est actuellement à l’hôpital avec le bébé et Ranbir Kapoor est déjà un père adoré en passant la majorité de son temps à l’hôpital. Tous leurs fans et paparazzis attendent qu’Alia et le bébé sortent de l’hôpital pour avoir leur premier aperçu, mais cela arrivera-t-il ?

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor pour garder leur bébé à l’abri des regards des médias ?

Une source proche nous dit que Ranbir Kapoor et Alia Bhatt pourraient secrètement ramener leur petite fille à la maison loin des regards des médias. “Ranbir Kapoor et Alia Bhatt prennent leur vie personnelle très au sérieux. Ils ne poseront pas pour les paparazzi et rentreront chez eux en secret. Ils peuvent quitter l’hôpital tard dans la nuit lorsque la frénésie des médias et des fans est très minimale. Avec le les récents trollings sur les réseaux sociaux et la fausse photo d’Alia Bhatt devenant virale, ils ne veulent pas qu’un drame sur les réseaux sociaux suive”, a déclaré la source. Ils peuvent ramener leur bébé à la maison vendredi.

En effet, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont été très discrets sur leur vie personnelle. De leur mariage à la baby shower d’Alia Bhatt, ils ont gardé tous les grands événements de leur vie sous surveillance. Cela ne surprendra donc personne si la nouvelle du bébé rentrant déjà à la maison sans aucun aperçu fait la une des journaux. Comme la façon dont Alia Bhatt a partagé la nouvelle de l’arrivée du bébé sur les réseaux sociaux, les fans ne peuvent que souhaiter qu’elle partage l’aperçu du bébé.

Parlant de la même chose, il a été récemment rapporté que le bébé d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor serait accueilli au bungalow Krishna Raj qui est un manoir tentaculaire de 8 étages.