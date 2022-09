Alia Bhatt, Ranbir Kapoor et Ayan Mukerji regardent pour la première fois le montage final du film en 3D

Aujourd’hui, Alia Bhatt a partagé une vidéo dans laquelle elle a exprimé sa joie de voir le montage final du film Brahmastra avec Ranbir Kapoor, Ayan Mukerji et l’équipe.

Découvrez la vidéo qu’elle a partagée sur son compte Instagram.





Brahmastra, avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, sortira enfin ce vendredi 9 septembre après huit ans depuis son annonce en 2014. Ayan Mukerji revient à la direction après neuf ans avec le prochain film qui met également en vedette Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna dans des rôles clés avec Shah Rukh Khan faisant une apparition.

Depuis la semaine dernière, les réalisateurs partagent des extraits du film en guise de compte à rebours jusqu’à sa sortie. Les fans ont réagi à ces clips dans la section des commentaires en demandant à l’équipe de Brahmastra de ne pas gâcher le plaisir et d’arrêter de partager plus de clips. Maintenant, Ayan a assuré aux fans que ces teasers ne dévoileraient pas l’intrigue ou les spoilers sur le film.

S’adressant à son compte Instagram le lundi 5 septembre, Ayan a partagé un nouveau clip dans lequel Ranbir est vu combattre les forces obscures avec son pouvoir de feu. Parallèlement au clip, il a écrit : “J’entends des commentaires me disant d’arrêter de partager des clips et d’autres plans du film. Mais pour ceux qui regardent nos unités et ressentent la même chose… Ne vous inquiétez pas. Le film en lui-même est une toute autre expérience. Vraiment, tout ce qui concerne Brahmāstra sera nouveau et frais sur grand écran.

Il a également partagé son enthousiasme à l’idée de regarder la version 3D du film en poursuivant : “Un peu à propos de l’expérience 3D. Je suis tellement excité que notre public le regarde en 3D, avec notre son et notre musique finaux ! Je vais regarder la finale 3D Print moi-même bientôt et si je m’enthousiasme personnellement après avoir vécu avec chaque plan de ce film pendant si longtemps, j’ai tellement d’espoir quant à ce que les autres RESSENTIRONT.”