Alia Bhatt, Ranbir Kapoor et Amitabh Bachchan tournent des scènes d’action intenses dans le dernier clip de BTS

Brahmastra: Amitabh Bachchan, Alia Bhatt, Ranbir Kapoor et Nagarjuna peuvent être vus en train de tourner des scènes intenses dans une nouvelle séquence publiée par Team Bhramastra. L’excitation parmi les fans ne fait que monter car le film n’est qu’à 5 jours.

On peut voir Ranbir Kapoor exécuter ses techniques de sabre laser devant un écran vert dans la vidéo BTS. Alia et Ranbir peuvent être aperçus en train de filmer une scène ensemble lorsque le plan change, et Amitabh Bachchan peut également être vu.

Si l’on en croit les rapports, Brahmastra pourrait avoir une sortie record à Bollywood. Mais il est toujours en retard sur RRR de SS Rajamouli et KGF Chapter 2 de Yash. Selon le rapport de Koimoi, les deux blockbusters pan-indiens sont sortis sur 10 000 écrans dans le monde.

Vendredi, l’équipe Brahmastra a tenu une conférence de presse spéciale à Hyderabad avec la star de RRR Jr NTR comme invité principal. Jr NTR a présenté ses excuses à ses fans et aux médias après l’annulation du grand événement de pré-sortie du film, qui devait se tenir à Ramoji Film City à Hyderabad, pour des raisons de sécurité. Brahmastra est réalisé par Ayan Mukerji.

L’acteur de RRR Jr. NTR a été vu en train d’applaudir Alia Bhatt et Ranbir Kapoor lors de la conférence de presse de Brahmastra.

Parlant d’Alia, l’acteur de RRR a déclaré “Ici, nous avons l’un des meilleurs acteurs de notre génération. Un ami très très proche et un chéri. Je dois dire que tous ceux qui sont assis ici, la plus grande émotion que je partage est avec Rajamouli Sir et Nagarjuna Sir, ce n’est qu’Alia. Parce que les conversations que nous avons eues sur RRR, elle est un tel bijou d’une personne, l’un des meilleurs acteurs que nous ayons. Brahmastra va être une autre plume dans sa casquette. Tout le meilleur, Alia ”

Tout en louant Ranbir Kapoor, il a déclaré qu’il était le seul acteur avec lequel il était en contact après Amitabh Bachchan et qu’il aimait Rockstar.

On l’a entendu dire: “L’intensité qu’il avait pendant qu’il jouait son rôle de Rockstar m’a vraiment vraiment marqué et je devrais vraiment dire qu’il m’inspire en tant qu’acteur, tout ce qui le concerne, j’aime aussi l’intensité de Ranbir , donc c’est vraiment sympa de partager la scène avec lui aujourd’hui dans ma ville natale Hyderabad. Votre voyage en tant qu’acteur ne s’arrête pas avec Brahmastra, vous devez vraiment aller à la recherche de Brahmastra d’agir et je prie vraiment Dieu que vous accomplissiez tout ce que vous voulez en tant qu’acteur.”

Brahmastra Part One: Shiva, financé par Dharma Productions et Star Studios, devrait sortir dans les salles le 9 septembre en hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada. SS Rajamouli, qui a livré des blockbusters pan-indiens tels que les séries RRR et Baahubali, présentera le film dans toutes les langues du sud de l’Inde.