Alia Bhatt-Ranbir Kapoor devient parents d’une petite fille; Junior Kapoor est arrivé

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont atteint l’hôpital HN Reliance aujourd’hui matin à 7h30 et depuis lors, leurs fans ne peuvent contenir leur excitation car ils attendent avec impatience de connaître l’arrivée du bébé. Voici les nouvelles. Alia Bhatt accouche d’une belle petite fille et va très bien. Alia Bhatt, qui a annoncé la nouvelle de sa grossesse peu de temps après son mariage avec le beau Ranbir Kapoor, a donné naissance à une petite fille et la famille Kapoor et Bhatt sont super ravies et rayonnantes de joie car c’est le plus grand bonheur qu’ils attendaient tous. Les fans d’Alia Bhatt sont ravis et attendent avec impatience qu’elle partage l’heureuse nouvelle de l’arrivée de la petite fille.

Regardez la vidéo de Neetu Kapoor arrivant à l’hôpital après que sa belle-fille Alia Bhatt ait accouché de la petite fille

En ce moment, Ranbir est aux côtés d’Alia. La famille Bhatt et Kapoor sont arrivées à l’hôpital pour apercevoir le petit garçon. Alors que Neetu Kapoor est devenu extrêmement émotif et Rishi Kapoor manque énormément en ce jour le plus grand et le plus beau. C’était le jour que l’acteur vétéran attendait. La sœur d’Alia Bhatt, Shaheen Bhatt, ne peut pas non plus s’empêcher de verser des larmes de joie car elle est devenue maasi. Ce moment entier est tout spécial pour toute la famille. Félicitations aux nouveaux parents de la ville de clinquant.

C’est la vie de Bollywood qui vous a raconté en exclusivité comment Alia Bhatt se prépare pour un accouchement naturel pendant sa grossesse, mais nous n’avons pas encore appris que le bébé a accouché par accouchement naturel ou par césarienne, mais la bonne chose est que les deux Alia sont bébé est en forme et en bonne santé. Nous avons hâte de voir l’aperçu de ce petit munchkin.