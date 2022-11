Alia Bhatt-Ranbir Kapoor devient parents d’une petite fille; Akshay Kumar, Kriti Sanon et d’autres célébrités de Bollywood félicitent les nouveaux parents

Les acteurs de Brahmastra Ranbir Kapoor et Alia Bhatt sont sur le neuf ces jours-ci après être devenus parents d’une petite fille. Le couple a accueilli leur premier enfant ensemble le 6 novembre. Alia a accouché au HN Reliance Hospital, Girgaon, Mumbai. Ranbir, Mahesh Bhatt, Neetu Kapoor, Soni Razdan et d’autres se sont précipités pour être avec Alia dans sa période difficile. La nouvelle du bébé d’Alia et Ranbir a laissé les fans et les célébrités féliciter le couple.

Alia a annoncé la nouvelle de l’arrivée de sa petite fille sur sa page Instagram et ses amis de l’industrie ont inondé sa section de commentaires de messages et de souhaits. L’actrice de Brahmastra, Mouni Roy, a écrit : “Félicitations les plus sincères à Alia & Ranbir”. Tout mon amour, seulement de l’amour pour ton ange. Zoya Akhtar a écrit : ‘Félicitations ? Seulement’. Le comédien Kapil Sharma a écrit : “Félicitations maman papa ? c’est le meilleur cadeau de Dieu dont vous êtes bénis ? beaucoup d’amour à la petite princesse “que Dieu bénisse ta belle famille”. Sonam Kapoor a écrit : ‘Félicitations chérie ? J’ai hâte de voir ta princesse’. Shweta Bachchan a écrit : “Félicitations à vous deux !!!! Bonheur et santé toujours. Kriti Sanon a écrit “Félicitations”. Akshay Kumar a écrit : ‘Félicitations !!! @aliaabhatt, Ranbir. Il n’y a pas de plus grande joie au monde que d’avoir une fille. Vous bénisse tous.’ Deepika Padukone a souhaité Alia et Ranbir en écrivant “Félicitations !.” Anushka Sharma a écrit : « Toutes nos félicitations aux parents et beaucoup d’amour et de bénédictions pour la petite fille ». Priyanka Chopra a même partagé le post d’Alia et écrit : “Félicitations Alia et Ranbir… Bienvenue dans la parentalité ! Beaucoup d’amour et de bénédictions pour le petit !”

Jetez un œil au post d’Alia Bhatt –

Alia et Ranbir Kapoor se sont mariés en avril et ont eu une cérémonie intime à laquelle ont assisté leurs amis proches et leur famille. Côté travail, Alia sera vue dans Heart of Stone, Jee Le Zaraa, Rocky aur Rani Ki Prem Kahani et d’autres films. Tandis que Ranbir a le film sans titre de Luv Ranjan et Animal de Sandeep Reddy Vanga.