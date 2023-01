Alia Bhatt-Ranbir Kapoor célèbre le premier nouvel an après son mariage et partage d’adorables photos

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt sont l’un des couples les plus célèbres. L’année 2022 a été spéciale pour eux car ils se sont mariés et ont récemment accueilli leur premier enfant ensemble. Aujourd’hui, dimanche, ils ont célébré leur premier nouvel an ensemble.

Alia Bhatt est allée sur Instagram et a déposé des photos de ses célébrations du nouvel an avec Ranbir Kapoor et sa famille. Elle a partagé d’adorables photos, sur la première photo, l’actrice a l’air extrêmement mignonne. Sur la photo de groupe, on peut la voir serrer dans ses bras Ranbir Kapoor. Partageant les photos, elle a écrit, “bonne nouvelle nouvelle .. avec mes plus belles.”

Regarde:







Les fans ont également réagi aux images, l’un d’eux a écrit: “Alia aime sa terrasse en 2022.” Le deuxième a dit: “J’étais à propos du sommeil et vous avez posté ceci.” Le troisième a dit: “Elle veut juste une nouvelle année très simple.” La troisième personne a commenté: “Merci, bonne année 2023.” La quatrième personne a écrit : « Bonne et heureuse 2023 ! La meilleure partie est arrivée en 22 ! Mais laissez 23 être chéris avec des souvenirs et beaucoup d’amour qui n’ont pas encore été dévoilés !

Pendant ce temps, Alia Bhatt profite actuellement de la phase de maternité, et même son petit se fait chouchouter par tout le monde. La star de Brahmastra a récemment partagé une photo d’un tout nouvel ensemble de literie qu’elle a reçu pour Raha. Le lit porte le nom de Raha inscrit dessus. Alia a reconnu le cadeau et l’amour à travers son Instagram. Elle a partagé un aperçu de la jolie parure de lit dans ses histoires et a écrit : “La plus belle parure de lit. Merci ma charmante Rhea maasi.”

Voici la photo





Il y a quelques jours, le couple star a assisté aux fiançailles d’Anant Ambani et Radhika Merchant. L’engagement a été suivi par le who’s who de Bollywood. Dès Shah Rukh Khan, Salman Khan, Ranveer Singh et Janhvi Kapoor, plusieurs célébrités ont honoré les festivités. Cependant, ce sont Ranbir Kapoor et Alia Bhatt qui ont retenu l’attention ou sont devenus le clou des célébrations. Les nouveaux parents sont arrivés aux célébrations avec leur directeur Brahmastra Ayan Mukerji. Ranbir-Alia est entré dans l’enceinte d’Antilla main dans la main et ils ont profité de l’ambiance de la fête.

Cependant, dès que la vidéo a été diffusée, Internet s’est également divisé. Tandis qu’une section d’internautes appelait Ranbir-Alia un couple puissant. Une autre section d’internautes les a critiqués pour avoir ignoré leur nouveau-né, Raha. Un utilisateur a écrit : “Le seul moment fort de tout l’événement #ranbiralia.” Un autre utilisateur a écrit : “Ils crient à la royauté”. L’un des utilisateurs a écrit : “Ils ont l’air si royaux.” L’un des internautes a écrit: “Uff ils ont l’air si bien.”

