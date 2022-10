Alia Bhatt-Ranbir Kapoor célèbre le premier Diwali après le mariage, la photo devient virale

L’attente pour avoir un aperçu de la façon dont les futurs parents Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont célébré leur premier Diwali après le mariage est maintenant terminée. Tous nos remerciements à l’actrice vétéran et mère de Ranbir, Neetu Kapoor, pour avoir traité les fans avec leur photo Diwali fam-jam.



S’adressant à Instagram, Neetu a laissé tomber un selfie Diwali pris par Ranbir. La photo montre Ranbir, Alia et Neetu partageant des sourires avec la mère d’Alia, Soni Razdan, et sa sœur Shaheen Bhatt. “Joyeux Diwali à tous”, a écrit Neetu en légende du post.







On voit Ranbir enfiler une kurta noire ornée de broderies dorées tandis qu’Alia a opté pour une tenue traditionnelle rose. La photo Diwali de Ranbir et Alia a rendu leurs fans extrêmement heureux. “Comme c’est beau”, a commenté un utilisateur des médias sociaux. “Joyeux Diwali RK et ta famille”, a écrit un autre. La sœur de Ranbir, Riddhima, a réagi au message avec des émojis au cœur rouge.



Alia et Ranbir Kapoor se sont mariés le 14 avril 2022, après être sortis ensemble pendant de nombreuses années, à la résidence de Ranbir à Mumbai lors d’une cérémonie intime. Après deux mois de mariage, le couple a annoncé en juin qu’ils étaient tous prêts à embrasser la parentalité.

Elle a posté une photo montrant deux lions et un lionceau. Un jour après avoir annoncé sa grossesse, Alia a remercié tout le monde pour ses vœux. Parlant du travail d’Alia, elle a récemment été vue dans le film d’action de science-fiction Brahmastra Part-1 Shiva qui a reçu des réponses positives du public. Elle sera ensuite vue dans son premier film hollywoodien Heart of Stone avec Gal Gadot.

Le film sera présenté exclusivement sur Netflix. En dehors de cela, elle a également Rocky aur Rani Ki Prem Kahani avec Ranveer Singh, Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi. Mené par Karan Johar, le film sortira en 2023.



D’un autre côté, Ranbir est occupé à tourner pour Animal. Il a également la comédie romantique de Luv Ranjan dans Kitty. (Avec les entrées de l’ANI)