Alia Bhatt-Ranbir Kapoor bébé : Voici pourquoi Mahesh Bhatt a toujours voulu une petite-fille ; le cinéaste est le plus heureux

L’ensemble de Bollywood, la fraternité des médias et plusieurs cinéphiles hindis ont célébré avec gloire ces derniers jours pour un facteur commun la naissance de Alia Bhat et Ranbir Kapoorc’est bébé. Bien sûr, cela ne touche pratiquement aucun d’entre nous, mais l’amour suscité par l’arrivée de leur petit a été tel qu’une grande partie de l’industrie et beaucoup de gens ordinaires attendaient la naissance du Alia Bhatt-Ranbir Kapoor bébé, et le moment est finalement arrivé le 6 novembre. Donc, si c’est l’état d’euphorie chez les personnes qui ne sont pas personnellement impliquées avec les nouveaux parents, alors imaginez comment leurs proches doivent se sentir, y compris Mahesh Bhatle grand-père.

Mahesh Bhatt a l’impression d’avoir voyagé dans le temps

Lors d’une conversation avec le Bombay Times, le frère d’Alia Bhatt, Rahul Bhatt, a révélé que la mère et l’enfant se portent bien pendant qu’il est aux anges maintenant qu’il est devenu oncle. Se concentrant sur leur père, Mahesh Bhatt, Rahul a ajouté que ce dernier est la personne la plus fière en ce moment car il ne pouvait pas attendre l’arrivée du bébé, mais depuis que le bébé s’est avéré être une fille, il se sent encore plus heureux et plus fier parce que c’est comme s’il avait voyagé dans le temps. Élaborant, Rahul a ajouté que Mahesh Bhatt a trois filles (Pooja Bhatt, Shaheen Bhatt, Alia Bhatt dans cet ordre), donc la naissance de sa petite-fille est comme du déjà-vu pour lui, lui rappelant la naissance de Pooja.