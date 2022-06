Alia Bhatt-Ranbir Kapoor attend son premier enfant ensemble, Karan Johar, Soni Razdan et Riddhima Kapoor Sahni réagissent

Le couple star de Bollywood Alia Bhatt et Ranbir Kapoor attendent leur premier paquet de joie. Alia s’est rendue sur Instagram lundi matin pour partager la bonne nouvelle avec ses fans et amis. Elle a partagé une photo, où l’actrice est vue en train de faire son échographie tandis que son mari Ranbir est vu en train de regarder le bébé à l’écran. Elle a légendé l’image: “Notre bébé …… Bientôt.” Elle a suivi la légende avec un symbole de l’infini, un emoji au cœur rouge et une émoticône étoile.

Dans une deuxième photo de la publication du carrousel, Alia a laissé tomber une image d’une maman et d’un papa lion câlinant leur petit. En réponse au message d’Alia, sa mère, Soni Razdan a écrit dans la section des commentaires : “Félicitations maman et papa lion”.

Pendant ce temps, les amis d’Alia et Ranbir de l’industrie tels que Karan Johar, Parineeti Chopra, Rakul Preet Singh, Priyanka Chopra Jonas, Tiger Shroff et Mouni Roy parmi beaucoup d’autres ont profité de la section des commentaires pour féliciter le couple.

“Le cœur éclate”, a écrit Karan Johar. Le cinéaste a également consulté ses histoires Instagram et a écrit : “Tellement d’amour pour lui. Mon bébé va être maman ! Je ne peux pas exprimer ce que je ressens… tellement tellement excité ! Je vous aime tous les deux.”

“Félicitations les amoureux !!” Parineeti Chopra a écrit dans la section des commentaires du message d’Alia. “Félicitations chérie !! Yaaaay ! J’ai hâte”, a commenté Priyanka Chopra Jonas.

La belle-sœur d’Alia, Riddhima Kapoor Sahni, est allée sur ses histoires Instagram et a écrit à côté d’une photo du couple puissant : “Mes bébés vont avoir un bébé (emoji cœur et mauvais œil). Je vous aime tous les deux @aliabhatt #ranbirkapoor.”





Alia et Ranbir se sont rencontrés sur les plateaux de Brahmastra en 2018 et sont tombés amoureux. Les deux se sont mariés le 14 avril.