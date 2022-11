Alia Bhatt-Ranbir Kapoor annonce l’arrivée de leur fille ; s’appellent des parents “bénis et obsédés”

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont annoncé être officiellement parents d’une petite fille. La nouvelle maman Alia s’est rendue sur son Instagram et a confirmé qu’elle était devenue la maman d’une fille et a écrit : “Et dans la meilleure nouvelle de nos vies : – Notre bébé est là. et quelle fille magique elle est, nous débordons officiellement d’amour – PARENTS bénis et obsédés !!!!! love love love Alia et Ranbir ” Félicitations aux nouveaux parents en ville et nous avons hâte d’avoir un aperçu de la petite fille. Alors qu’Alia annonçait l’arrivée de leur petite fille, les fans ont répandu tout l’amour sur les nouveaux parents de la ville. Alors que Neetu Kapoor et Soni Razdon ne peuvent s’empêcher de verser leurs larmes de joie alors que leur rêve se réalise de voir leurs enfants devenir parents aujourd’hui. En effet, c’est un sentiment tellement surréaliste.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont arrivés à l’hôpital aujourd’hui matin et après quelques heures, toute la famille Kapoor et Bhatt est arrivée à l’hôpital pour apercevoir le bébé. Il est rapporté que peu de temps après avoir atteint l’hôpital, Alia Bhatt est allée à une douleur de travail et a eu un accouchement par césarienne. Alors que l’actrice voulait accoucher par voie naturelle mais plus tard les médecins ont décidé de faire une césarienne. Alors que les rapports affirment qu’Alia et le bébé sont en bonne santé et tout à fait bien, ils reçoivent les soins les plus particuliers des médecins de l’hôpital.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor se sont mariés le 14 avril et dans les sept mois suivant leur mariage, ils ont annoncé leur grossesse. concentré sur le bonheur.