Alia Bhatt-Ranbir Kapoor accueille une petite fille, tante Kareena Kapoor dit qu’elle a hâte de rencontrer “mini Alia”

Kareena Kapoor est ravie d’accueillir le nouveau membre de la famille ! Kareena a profité de la section des commentaires de la publication Instagram d’Alia Bhatt pour exprimer son enthousiasme. Alia a annoncé la naissance de sa petite fille dans une jolie publication Instagram et Kareena a été l’une des premières personnes à commenter là-bas.







Elle a écrit “Ufffffff ma mini Alia”, accompagnée d’une série d’émoticônes en forme de cœur. Elle a poursuivi, “j’ai hâte de la rencontrer.” Alia Bhatt a annoncé l’arrivée de sa petite fille via un post Instagram qui disait : “Et dans la meilleure nouvelle de nos vies : – Notre bébé est là… et quelle fille magique elle est. Nous débordons officiellement d’amour – Bienheureuse et PARENTS obsédés !!!! J’adore j’adore Alia et Ranbir.”Le couple Brahmastra a accueilli une petite fille vers 12h05 aujourd’hui.



Peu de temps après qu’Alia ait partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, les fans ont submergé la section des commentaires et laissé tomber des émoticônes de cœur rouge et des messages de félicitations pour les nouveaux parents.



L’acteur Sonam Kapoor a écrit : “Félicitations, chérie, j’ai hâte de voir ta princesse.” Le comédien Kapil Sharma a souhaité au couple et écrit : “Félicitations maman papa, c’est le meilleur cadeau de Dieu, vous êtes bénis avec beaucoup d’amour pour la petite princesse, bénissez votre belle famille.”

Kriti Sanon a écrit “Félicitations”, suivi d’émoticônes de cœur rouge. Shweta Bachchan a écrit : “Félicitations à vous deux !!!! Bonheur et santé pour toujours.” Le couple est arrivé à l’hôpital Sir HN Reliance de Mumbai dimanche matin et la nouvelle a rendu leurs fans assez curieux. Peu de temps après, leurs mères Soni Razdan et Neetu Kapoor ont également été aperçues arrivant à l’hôpital.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Alia et Ranbir ont récemment été vus ensemble dans le film d’action de science-fiction “Brahmastra : Partie 1 – Shiva” qui a fait de bonnes affaires au box-office. Ranbir sera ensuite vu dans le prochain film de comédie romantique sans titre du réalisateur Luv Ranjan aux côtés de Shraddha Kapoor et dans le film dramatique de gangsters du réalisateur Sandeep Reddy Vanga Animal face à Rashmika Mandanna, Anil Kapoor et Bobby Deol.



Alia, quant à elle, sera ensuite vue dans “Rocky aur Rani Ki Prem Kahani” du réalisateur Karan Johar aux côtés de Ranveer Singh, Dharmendra et Jaya Bachchan.