Alia Bhatt-Ranbir Kapoor a été aperçue en train d’inspecter la construction d’une nouvelle maison, les internautes disent qu’ils se comportent comme des architectes

Lundi, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont été repérés dans leur nouvelle maison de rêve en construction. Le couple a été vu en train d’inspecter leur nouvelle maison et la vidéo de la même chose devient virale sur les réseaux sociaux.

Dans le clip viral, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor peuvent être vus en train de parler à quelqu’un sur le balcon. Cependant, les internautes les ont accusés de se comporter comme des architectes, l’un d’eux a écrit : “Ils agissent comme s’ils étaient les architectes de la maison en cours de construction”. Le second a écrit: “Je vais regarder la caméra… Agissant comme s’ils étaient des architectes.” Le troisième a commenté: “Regardez-les si faux prétendant que les demandeurs d’attention appelés paps Alia sont les plus précaires, pourquoi pas si vous épousez un coureur de jupons, vous le serez toujours.”

Regarder la vidéo:







Dimanche, Ranbir Kapoor et sa femme Alia Bhatt étaient chez Randhir Kapoor pour les célébrations de Noël, où ils ont posé avec joie pour des photos. Cependant, les internautes ont commencé à troller la nouvelle mère à cause des choix de vêtements et de chaussures d’Alia. Les fans ont noté qu’Alia portait des chaussures qui ne sont pas à sa taille. Un utilisateur a commenté, “suis-je le seul à avoir remarqué ses chaussures?” Un autre a écrit : « Didi chappal toh apne size ki kharred leti ». “Pourquoi elle porte des chaussures doubles que ses pieds ?” écrit un autre.

Regardez la vidéo ici:





Sur le plan personnel, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, le 6 novembre, ont annoncé qu’ils étaient devenus parents d’une petite fille après avoir accueilli leur premier enfant à l’hôpital HN Reliance dans le sud de Mumbai. Dans une déclaration commune, Alia Bhatt-Ranbir Kapoor a déclaré : « Et dans la meilleure nouvelle de nos vies : notre bébé est là… et quelle fille magique elle est. Nous débordons officiellement d’amour – PARENTS bénis et obsédés ! amour amour amour – Alia et Ranbir. Côté travail, Alia sera ensuite vue dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar avec Ranveer Singh.

