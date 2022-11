Alia Bhatt-Ranbir Kapoor a déjà choisi un prénom pour sa petite fille ? [Watch Video]

Nom de la petite fille Alia Bhatt : Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont eu la chance d’avoir une petite fille le dimanche 6 novembre. Alia et Ranbir se sont mariés en avril 2022. Ils doivent officiellement annoncer le nom de leur petite fille. L’année dernière, lors de la promotion de Gully Boy, Alia Bhatt et Ranveer Singh ont visité le plateau de Super Dancer saison 3. Alia Bhatt a demandé à l’un des candidats d’épeler son nom, et ce candidat n’a pas pu épeler son nom correctement. Pour connaître toute l’histoire, regardez la vidéo complète et sachez quel nom elle voulait donner à sa fille. Regarder la vidéo.