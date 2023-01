Alia Bhatt, Raha, la fille de Ranbir Kapoor, a déjà choisi ‘Dadi’ Neetu Kapoor comme personne préférée. lire les détails

Raha Kapoor est la princesse la plus aimée de la maison Kapoor et Bhatt en ce moment. Tout le monde est follement amoureux du petit surtout sa maman Alia Bhatt. Mais il semble que Raha ait déjà choisi son Dadi Neetu Kapoor pour être sa personne préférée. La petite Kapoor qui a maintenant trois mois a commencé à réagir aux voix et aux sons des gars à chaque personne dans la maison et on dit qu’elle reconnaît le plus la voix de Dadi Neetu Kapoor. Au moment où Neetu ji entre dans la maison, Raha apprend et commence à faire du bruit et réagit à tout ce que dit Neetu. Et c’est celui qui est là qui apprécie le plus ce moment. Alia Bhatt est extrêmement satisfaite de la façon dont Raha Kapoor a déjà commencé à créer des liens avec Dadi Neetu Kapoor.

Un initié affirme même que si Neetu Kapoor ne se rend pas à la maison pour ses engagements professionnels, elle passe des appels vidéo tous les jours pour parler à Raha. Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont récemment rencontré toute l’équipe de paparazzi et leur ont demandé de ne pas cliquer sur les photos de leur fille au moins jusqu’à ce qu’elle ait deux ans. Les photographes ont affirmé que Raha ressemblait exactement à Ranbir Kapoor. Et Ranbir a tous les regards de sa mère Neetu Kapoor. Little Miss Kapoor a tous les gènes de Kapoor Khandaan.

Raha Kapoor est actuellement extrêmement petite et c’est la raison pour laquelle ses parents veulent qu’elle reste à l’écart des regards des médias. Mais après qu’elle aura deux ans, les fans d’Alia et Ranbir pourront avoir un aperçu de la petite. Je ne peux pas attendre.