Alia Bhatt pose avec Kareena Kapoor, suggère aux créateurs de les lancer ensemble : « Nous dépenserons peut-être le plus… »

Alia Bhatt et Kareena Kapoor se sont rencontrées sur les réseaux sociaux et ont démantelé Internet.

Que se passe-t-il lorsque deux superstars féminines se rencontrent sur Internet ? Il va sûrement planter. C’est ce qui s’est passé avec les fans d’Alia Bhatt et de Kareena Kapoor. Les deux principales dames populaires ont posé ensemble et leur photo est devenue virale instantanément. Vendredi, Alia et Kareena ont partagé une publication de carrousel Instagram.

Sur la première photo, les magnifiques Kareena et Alia ont été capturées en train de regarder dans leurs miroirs. Sur la deuxième photo, le reflet miroir de Kareena et Alia a été montré. Sur la troisième photo, Alia et Kareena ont posé ensemble. Les actrices ont partagé le post commun avec la légende : « Est-ce que ça peut aller mieux… PS Est-ce que quelqu’un peut nous lancer dans un film ensemble… même si nous passons le plus clair de notre temps sur le plateau à réfléchir (emoji miroir). »

Voici le poste





Comme prévu, la publication est devenue virale en un rien de temps, et la demande d’Alia de les réunir a reçu un énorme soutien de la part de ses fans. Un internaute a écrit : « N’essayez pas de ressembler à Dipika.. soyez vous-même.. ça vous va bien.. sinon vous perdrez votre valeur.. » Un autre internaute a écrit : « Bebo & Rani ensemble à l’écran (émoji de feu). » Un internaute a écrit : « LE SEUL DUO QUE J’APPROUVE. » Un autre internaute a écrit : « Ce film DOIT arriver. » L’un des fans a écrit : « Favoris dans un seul cadre ».

Côté travail, Alia et Kareena ont travaillé à Udta Punjab (2016). Alia connaît actuellement le succès de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahanni. D’autre part, Kareena sera ensuite vue dans le prochain réalisateur de Hansal Mehta et avec Diljit Dosanjh dans The Crew.