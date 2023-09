Alia Bhatt porte une robe bleue à franges lors de la fête d’anniversaire de sa meilleure amie Akansha Ranjan Kapoor

Jawan s’avère être l’un des films indiens les plus réussis de tous les temps. De nombreux fans d’Atlee et de Shah Rukh Khan espèrent un deuxième film, avec un spin-off spécial de Vikram Rathore. Comme nous le savons, le charisme, le swag et le charme de Senior Rathore ont conquis le monde. Atlee a déclaré à un portail de divertissement qu’il jouait également avec l’idée d’un spin-off de Vikram Rathore. Le cinéaste a déclaré que si une idée lui venait, il réaliserait sûrement Jawan 2 avec Shah Rukh Khan.

Le créateur de Jawan, Atlee, sur le spin-off de Vikram Rathore

Atlee a dit à Pinkvilla qu’il adorerait faire un spin-off sur Vikram Rathore. Il est son « héros ». Mais il n’a pas de calendrier en tête pour l’instant. Le cinéaste a ajouté : « Je suis un fils à papa et par conséquent, j’aime écrire des personnages paternels forts. Vous pouvez le voir dans tous mes films. » Atlee a déclaré qu’il avait toujours été un grand fan de Shah Rukh Khan. Il a dit que Jawan était sa lettre d’amour pour la star. Sur les plateaux de tournage, le cinéaste et la star se disputaient sur la masse et la classe. Cela a été révélé lors de la conférence de presse de Jawan.

Atlee a déclaré qu’il avait regardé presque tous les films de Shah Rukh Khan. Adolescent, il voulait se faire couper les cheveux à sa manière. Les fans ont été enthousiasmés lorsqu’ils ont vu Azad et Vikram Rathore discuter d’une nouvelle mission contre la corruption sous l’angle de la banque suisse. Le cinéaste a-t-il discuté de Jawan 2 avec Shah Rukh Khan ? Il a dit que tous ses films ont eu des sommets définitifs et qu’il n’a jamais pensé à faire des suites. Mais il y a une marge à Jawan. Il a déclaré à Pinkvilla : « J’ai gardé une fin ouverte et je peux proposer une suite maintenant ou plus tard. Mais je proposerai certainement une suite à Jawan un jour. »

Atlee va diriger Thalapathy Vijay, SRK ensemble ?

Il a également déclaré qu’un jour, il espérait déchiffrer un scénario comportant de superbes personnages pour Thalapathy Vijay et Shah Rukh Khan. Atlee a déclaré qu’il prévoyait de les réunir dans un film. Vijay a été l’un des premiers à encourager Atlee lorsqu’il a décidé de faire un film avec Shah Rukh Khan.