Alia Bhatt porte un costume rose avec le texte “bébé à bord” inscrit dessus, la réaction de Ranbir Kapoor gagne Internet

Alia Bhatt et Ranbir Kapor sont occupés à promouvoir leur prochain film Brahmastra ces jours-ci. Ils se sont rendus à Hyderabad vendredi pour l’événement promotionnel du film. Pour l’événement, Alia a opté pour un costume rose avec un texte spécial inscrit dessus.

La future maman Alia Bhatt cloue sans aucun doute son style de maternité. Alia a conquis tout le monde avec son costume rose qui avait un message spécial “bébé à bord” imprimé sur son dos. L’ensemble de gharara rose avait également le mot «amour» embelli en or. Elle a complété son look ethnique avec des boucles d’oreilles tendance.

Dans la vidéo virale, Alia peut être vue exhibant son costume. Pendant ce temps, on peut voir Ranbir Kapoor la regarder avec un sourire sur son visage.





Pour le glamour, la star de Gangubai Kathiawadi a gardé son maquillage minimal et a choisi de donner une touche ondulée à ses cheveux. Des photos d’Alia dans sa tenue customisée ont fait le tour d’internet.

Réagissant à son look desi, une utilisatrice des médias sociaux a commenté : “Un si doux geste.” “Elle est littéralement rayonnante. J’adore ce message spécial”, a écrit un autre.

Le mari et acteur d’Alia, Ranbir Kapoor, était également présent à l’événement pour promouvoir le film du duo Brahmastra. Il a été aperçu portant une tenue entièrement noire. Fait intéressant, ce sont les décors de Brahmastra uniquement où les deux sont tombés amoureux l’un de l’autre, et après avoir fréquenté pendant cinq ans, Ranbir et Alia se sont mariés en avril 2022 lors d’une cérémonie très soudée à leur résidence. En juin, Alia a annoncé sa grossesse sur Instagram en partageant une photo de l’hôpital.

Pour les non-initiés, la star de RRR était l’invitée principale de la conférence de presse de l’équipe Brahmastra à Hyderabad. Tarak a apporté son soutien à Ranbir Kapoor, vedette d’Alia Bhatt, et il a honoré l’événement avec le réalisateur Ayan Mukerji et le producteur Karan Johar.

Tout en occupant le devant de la scène, Jr NTR explique pourquoi les films ne fonctionnent pas au box-office. Il a déclaré: “Ils (le public) veulent quelque chose de plus que ce que nous offrons maintenant. Je suis une personne qui pense que nous performons mieux lorsque nous sommes sous pression. Donc, c’est bien que nous ayons cette pression. Je pense que l’industrie dans son ensemble doit accepter ce défi et faire de meilleurs films pour le public.” Tarak a ajouté: “J’espère que tout le monde comprend cela. Je ne mets personne ici. Acceptons le défi, allons-y et faisons de grands films pour notre public.” Enfin, il a partagé ses bons vœux à l’équipe Brahmastra, “Je prie pour que Brahmastra devienne vraiment un Brahmastra de notre industrie cinématographique indienne.” (Avec les entrées de l’ANI)