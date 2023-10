Alia Bhatt porte son sari de mariage pour recevoir son premier prix national avec son mari Ranbir Kapoor à ses côtés

Gagnants des 69e National Film Awards : Oui, c’est le même sari, et quelle belle journée pour le porter à nouveau. Alia Bhatt a fait tourner les têtes avec sa beauté époustouflante alors qu’elle sortait vêtue de son sari de mariage pour la recevoir en premier Prix ​​national à Delhi. Alia Bhatt a laissé ses fans fascinés par sa beauté, et ils sont impressionnés par la diva pour la beauté avec laquelle elle portait son sari de mariage lors de son grand jour. Alia Bhatt a remporté son premier prix national de la meilleure actrice pour Ganguubai Kathiawadi.

Les fans félicitent Alia Bhatt pour avoir porté son sari de mariage lors de son grand jour et pour avoir porté la durabilité à un autre niveau.

Ranbir Kapoor dans Alia Bhatt Delhi, cérémonie nationale de remise des prix ? #Ranbirkapoor #AliaBhatt #Bollywood pic.twitter.com/2nxopFDuyJ Ranbir Kapoor en ligne (@ranbirkapooron) 17 octobre 2023

Lauréat du prix national #AliaBhatt a fait une déclaration de mode sur la durabilité en répétant sa tenue de mariage pour #NationalFilmAwards2023 cérémonie. ? pic.twitter.com/2fkZ0SEVz9 Raymond. (@rayfilm) 17 octobre 2023

Alia Bhatt a partagé le prix de la meilleure actrice avec Kriti Sanon et on l’a vu assis avec Pankaj Tripathi, qui a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Mimi. En parlant de Ranbir, il avait l’air pimpant et gagne les cœurs en montrant le côté d’un mari très solidaire. Alia et Ranbir ont donné une ambiance royale majeure et les fans sont impressionnés par le couple et les appellent le meilleur couple de la ville des guirlandes.

Regardez la vidéo de Ranbir Kapoor réalisant une vidéo d’Alia Bhatt tout en recevant son premier National Film Award

Ranbir Kapoor enregistre sa muse alors qu’elle remporte le prix national ? #AliaBhatt #NationalFilmAwards pic.twitter.com/vZjnuRQkVI RK (@seeuatthemovie) 17 octobre 2023

Regardez cette vidéo du prix national ici :

Alia Bhatt rayonne de joie aujourd’hui après avoir reçu cet honneur et elle a promis de lui donner le meilleur en parlant aux médias lors du tapis rouge du National Award. Regardez ce sourire fier et heureux sur le visage d’Alias ​​en recevant le prix. Et Ranbir, étant le mignon, capturait ce moment de la vie.