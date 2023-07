Alia Bhatt partage une photo souriante avec Ranveer Singh, Karan Johar; merci aux fans d’avoir versé de l’amour sur RRKPK

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a pris un bon départ au box-office grâce aux critiques extrêmement positives du public et des critiques.

Avec Alia Bhatt et Ranveer Singh et réalisé par Karan Johar, le drame romantique Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est sorti en salles le vendredi 28 juillet dernier. Le film a reçu d’excellentes critiques du public et des critiques, ce qui a donné un bon départ au box-office.

Remerciant les fans d’aimer leur film, Alia a posté une photo souriante avec Ranveer et Karan sur son compte Instagram et a écrit : « Love hain toh sab hain !!! (Si l’amour est là, alors tout est là). Du fond du cœur. ..merci pour tout l’amour..éternellement reconnaissant ! Amour, Rocky, Rani, et notre créateur de ce Kahaani ».





Pendant ce temps, le film a rapporté Rs 45,90 crore net lors de son week-end d’ouverture en Inde. Partageant les chiffres du box-office sur Twitter, l’analyste commercial Taran Adarsh ​​a écrit : « C’EST ROCKING…#RockyAurRaniKiiPremKahaani fait une solide démonstration de force le jour 3 [Sun}. The phenomenal jump on Sat and Sun has given its theatrical journey the much-required boost. Fri 11.10 cr, Sat 16.05 cr, Sun 18.75 cr. Total: ₹ 45.90 cr. #India biz. »

« The performance at major centres was strong from Day 1, but the excellent growth at Tier 2 and Tier 3 centres on Sat and Sun has silenced all naysayers, who felt it wouldn’t break into non-metro centres, especially the #Hindi circuits. Clearly indicates that the super-strong word of mouth has come into play. #RRKPK needs to maintain the grip on the crucial make-or-break Day 4 [Mon] Et restez également fort les jours de semaine restants », poursuit son tweet.

Taran a également indiqué les gains réalisés par les trois chaînes nationales au cours du premier week-end, « #RockyAurRaniKiiPremKahaani aux chaînes nationales….Ven/Sam/Dim….#PVR : 3,35 cr/4,80 cr/5,40 cr #INOX : 2,20 cr / 3,45 cr / 4,10 cr #Cinepolis : 1,15 cr / 1,75 cr / 1,95 cr Total : 6,70 cr ₹ / 10 cr ₹ / 11,45 cr ₹.

C’EST BASCULANT… #RockyAurRaniKiiPremKahaani fait une solide démonstration de force le jour 3 [Sun]… Le saut phénoménal du samedi et du dimanche a donné à son parcours théâtral le coup de pouce dont il avait tant besoin… Ven 11,10 cr, Sam 16,05 cr, Dim 18,75 cr. Total : 45,90 ₹ cr. #Inde biz. Le spectacle à… pic.twitter.com/ugXwsV9isq — taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 31 juillet 2023

Mettant également en vedette Dharmendra, Shabana Azmi, Jaya Bachchan, Aamir Bashir, Churni Ganguly et Tota Roy Choudhury dans des rôles clés, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est produit par Hiroo Yash Johar, Karan Johar et Apoorva Mehta sous leur bannière Dharma Productions.

