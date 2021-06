Alia Bhatt et Ranbir Kapoor se fréquentent depuis plus de deux ans maintenant et vont plus fort que jamais. Alia partage un lien incroyable avec la famille de Ranbir et passe beaucoup de temps avec sa mère, Neetu Kapoor et sa sœur Riddhima Kapoor Sahni.

Récemment, Alia a partagé une photo sur son histoire Instagram de son « rendez-vous » et ce n’était pas son beau Ranbir Kapoor. Alia a posté une photo du scénario de son prochain film ‘Darlings’ qui sera produit par l’acteur Shah Rukh Khan sous sa bannière, Red Chillies Entertainment et la société d’Alia, Eternal Sunshine Productions.

En partageant la photo, Alia a écrit « Mon rendez-vous aujourd’hui », avec un emoji en forme de cœur. Elle a également tagué les deux maisons de production sur la photo.

L’annonce du film ‘Darlings a été faite en mars de cette année. La comédie noire parle d’un duo original mère-fille avec respectivement Alia et Shefali Shah. Il mettra également en vedette Vijay Varma et Roshan Mathew dans des rôles clés. Jasmeet K Reen fera ses débuts de réalisatrice avec le film.

Alia a partagé la nouvelle sur Instagram en le qualifiant de projet « spécial », car ce sera le premier sous sa société de production.

Pendant ce temps, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont récemment terminé le tournage de leur long film « Brahmastra ». Le couple sera vu pour la première fois sur grand écran avec le film. Le drame fantastique est réalisé par Ayan Mukerji et produit par Karan Johar sous sa bannière Dharma Productions. « Brahmastra » met également en vedette Amitabh Bachchan dans le rôle principal avec Nagarjuna, Dimple Kapadia, Mouni Roy et d’autres dans des rôles clés.

Les fans du couple attendent leur mariage depuis que des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux l’année dernière. Ranbir, qui vivait avec Alia pendant le verrouillage induit par COVID-19 l’année dernière, a déclaré: «Il aurait déjà été scellé si la pandémie n’avait pas frappé nos vies. Mais je ne veux pas le blesser en disant quoi que ce soit. Je veux marquer cet objectif bientôt dans ma vie.

Eh bien, je suppose que les fans devront attendre un peu plus pour que ce vœu se réalise !