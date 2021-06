Alia Bhatt partage une jolie photo d’hier et d’aujourd’hui, la sœur de son petit ami Ranbir Kapoor, Riddhima Kapoor Sahni, réagit

Alia Bhatt, qui a été très occupée sur les réseaux sociaux pour aider les gens à obtenir des ressources Covid-19 à travers le pays simultanément à la sensibilisation à la vaccination, a partagé une jolie photo d’hier et d’aujourd’hui sur Instagram.

Sur la première photo, vous pouvez voir Alia poser franchement pour la caméra et sourire. Elle a vu exhibant un joli ensemble floral qui comprend un haut court jaune et un short assorti. La deuxième photo montre bébé Alia affichant son adorable sourire et profitant de la plage.

Soni Razdan, la mère d’Alia a commenté : « Awww bébé », tandis que d’autres comme Jacqueline Fernandez ont écrit : « Awwww. La sœur de son petit ami Ranbir Kapoor, Riddhima, était de tout cœur pour elle.

Alia Bhatt avait récemment annoncé une série de podcasts de cinq épisodes « Circle of Hope » pour briser les mythes sur Covid-19 et promouvoir la vaccination. « Dans la lutte contre le Covid-19, la science est notre plus grande alliée. La science nous a donné des vaccins et les vaccins nous donnent de l’espoir. Grâce aux vaccins, nous avons désormais un moyen de mettre fin à cette pandémie et de reconstruire nos vies. Mais même si le vaccin est là et en attendant, certains d’entre nous hésitent encore. Une grande partie de cette hésitation est liée à la désinformation, aux mythes et aux rumeurs qui sont échangés sur les réseaux sociaux et autres plateformes de messagerie », a-t-elle déclaré en partageant une vidéo sur Instagram.

« Gangubai Kathiawadi » d’Alia, réalisé par Sanjay Leela Bhansali, est attendu par les fans. Elle joue le rôle d’une propriétaire de bordel dans le quartier de Kamathipura à Mumbai. Le film est basé sur un chapitre du livre de Hussain Zaidi « Mafia Queens of Mumbai ».

Elle sera également vue dans « Brahmastra » d’Ayan Mukerji où elle partagera l’écran avec son petit ami Ranbir Kapoor pour la première fois. Le film met également en vedette Amitabh Bachchan, Nagarjuna Akkineni et Mouni Roy.