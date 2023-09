Alia Bhatt partage un « premier test » avec Ranbir Kapoor et des moments BTS alors que Brahmastra termine un an

Alors que Brahmastra Part One : Shiva terminait un an après sa sortie en salles, Alia Bhatt a sorti une bobine avec les moments BTS du film.

« Brahmastra Part One: Shiva », la vedette de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, a terminé un an aujourd’hui depuis sa sortie. Pour célébrer l’occasion, Alia a partagé quelques moments adorables du tournage du film. L’acteur de Heart of Stone s’est rendu sur Instagram et a publié une vidéo mettant en vedette le réalisateur du film Ayan Mukerji et l’acteur Ranbir Kapoor. Elle a inclus des extraits de certains « premiers » moments comme « First Look », « First Trip » et « First Schedule Wrap » et peut être vue en train de pratiquer une séquence du film avec Ayan.

Ranbir et Alia étaient tombés amoureux l’un de l’autre sur les tournages de Brahmastra. Ainsi, nous pouvons également voir les moments pâteux de Ranbir-Alia dans la vidéo et elle a également révélé que Ranbir déteste la séquence de pluie. « Un morceau de notre cœur… Je ne peux pas croire que cela fait déjà une année entière. Amour et Lumière toujours », a-t-elle écrit.

Voici la vidéo





Ayan a partagé l’intrigante illustration conceptuelle de Brahmastra – Deuxième partie : Dev. Sur Instagram, Ayan a partagé une vidéo conceptuelle et l’a sous-titrée : « BRAHMĀSTRA – DEUXIÈME PARTIE : DEV. Premières illustrations conceptuelles Cela a pris quelques mois de travail constant sur la vision et l’histoire de Brahmāstra 2 et 3 ! En ce jour spécial pour l’équipe Brahmāstra, j’avais envie de partager quelques images clés de notre Inspiration #brahmastra2 #DEV. » La vidéo faisait allusion à la bataille entre Amrita et Dev et Shiva pouvait également être vue en train de se battre avec Dev.





Brahmastra Part One : Shiva’ est la première partie de la trilogie prévue dans l’Astraverse par Ayan Mukerji. Le film met également en vedette Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna Akkineni. Si l’on en croit les rapports, la deuxième partie mettra en vedette Deepika Padukone et Ranveer Singh.