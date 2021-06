New Delhi: la star de Bollywood Alia Bhatt, qui se prépare actuellement pour son rôle dans le film de production à domicile de Shah Rukh Khan « Darlings », lundi, a partagé un aperçu du scénario du prochain film avec les fans.

L’acteur de ‘Kapoor and Sons’ a pris son compte Instagram et a partagé une histoire qui présentait la première page du script du film. Avec la photo qu’elle a écrite, « Mon rendez-vous aujourd’hui », suivi d’un emoji en forme de cœur.

‘Darlings’ est l’histoire unique d’un duo excentrique mère-fille naviguant dans des circonstances folles alors qu’ils tentent de trouver leur place dans le monde.

La comédie noire se déroule à Mumbai dans le contexte d’un quartier conservateur de la classe moyenne inférieure et retrace la vie de ces deux femmes alors qu’elles trouvent le courage et l’amour dans des circonstances exceptionnelles.

Ce projet marque une première pour beaucoup, les débuts de réalisateur de Jasmeet K Reen avec un long métrage et le premier d’Alia alors qu’elle devient productrice avec Eternal Sunshine Productions. Le film sera également coproduit par Red Chillies Entertainment de Shah Rukh.

Plus tôt en mars, Alia avait annoncé ses débuts dans la production avec « Darlings ». Dans son article, elle a écrit « Celui-ci est spécial ! J’annonce #Darlings, ma toute première production sous Eternal Sunshine Productions, en association avec Red Chillies Entertainment de mon préféré Shah Rukh Khan. »

La prochaine comédie noire mettra également en vedette Shefali Shah, Roshan Mathew et Vijay Varma, la co-vedette de « Gully Boy » d’Alia. Alia et Shah Rukh ont déjà travaillé ensemble dans « Dear Zindagi », sorti en 2016.

A part ‘Darlings’, l’acteur de 28 ans a beaucoup de projets dans sa cagnotte. Elle sera vue dans ‘Gangubai Khatiawadi’ dirigé par Sanjay Leela Bhansali, ‘RRR’ avec Ram Charan et Jr. NTR et ‘Brahmastra’ avec Ranbir Kapoor et Amitabh Bachchan.

Outre les projets de films, Alia a également travaillé activement sur des motifs humanitaires. Elle avait auparavant collaboré avec la célèbre journaliste Faye D’Souza pour partager des informations pertinentes sur les ressources COVID-19 sur les réseaux sociaux.