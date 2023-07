Alia Bhatt partage l’expérience de son retour au travail sur les plateaux de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani en tant que nouvelle maman, « ce n’est jamais facile »

La bande-annonce de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani est sortie aujourd’hui, et ce n’était rien de moins qu’un film de Karan Johar par excellence. La romance, le drame familial ainsi que la grandeur – il a obtenu un 10 parfait sur tous les paramètres. Qu’il s’agisse de célébrités ou de fans de Bollywood, leur enthousiasme ne peut être mesuré. Maintenant, Alia Bhatt a tenu une session rapide Ask Me Anything (AMA) sur Instagram Stories. « Trailer kaisi lagi? Quick AMA », a-t-elle écrit. L’un des fans a interrogé l’actrice sur son expérience du tournage de Tum Kya Mile après la grossesse. Alia a répondu que bien que retourner au travail en tant que nouvelle maman ne soit pas facile, elle est reconnaissante du soutien qu’elle a reçu de sa famille, de ses acteurs et de son équipe.

Alia réagit à la reprise du travail après la grossesse

Le fan a demandé : « Comment avez-vous vécu le tournage de Tum Kya Mile après votre grossesse ? » Partageant une photo d’elle du dernier jour de tournage, Alia a répondu qu’elle avait l’air « fatiguée mais satisfaite ». Alia Bhatt a partagé que « reprendre le travail en tant que nouvelle maman dans n’importe quelle profession ne sera jamais facile », mais elle est très « reconnaissante » pour le soutien de son équipe et de son équipage. Alia a également révélé que chaque fois qu’elle était absente, sa mère Soni Razdan et sa sœur Shaheen Bhatt gardaient Raha Kapoor.

La longue note d’Alia Bhatt

Elle a écrit : « C’était depuis le dernier jour de tournage, j’ai l’air fatiguée mais satisfaite ! (votre) énergie. Mais je suis très reconnaissante et je me sens très privilégiée et soutenue par une équipe et un équipage qui ont été compréhensifs. Je ressens pour les nouvelles mères partout … surtout celles qui doivent reprendre le travail immédiatement. Après l’accouchement parce que ce n’est jamais facile. Vaibhavi madame essayait de planifier ses injections en fonction de mon horaire d’allaitement et ma mère et ma sœur faisaient du baby-sitting chaque fois que j’étais absent !!! » Alia a ajouté qu’il s’agissait du « premier voyage au Cachemire » de sa petite fille et que « voir les montagnes à travers ses yeux, c’était tout ».

Tum Kya Mile

Tum Kya Mile de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est chanté par Arijit Singh et Shreya Ghoshal. La chanson capture la chimie incontournable de Ranveer Singh-Alia Bhatt au milieu des montagnes enneigées du Cachemire. Tum Kya Mile est composé par Pritam et les paroles sont d’Amitabh Bhattacharya. La chanson a été chorégraphiée par Vaibhavi Merchant.

Regardez la chanson complète ici:

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani sortira en salles le 28 juillet.