Alia Bhatt partage les conseils qu’elle donnerait au coproducteur de Darlings Shah Rukh Khan pour gérer l’échec

Après avoir joué dans des blockbusters comme Gangubai Katiawadi et RRR, Alia Bhatt est devenue productrice avec Darlings. Bhatt coproduit la prochaine comédie noire avec sa co-vedette de Dear Zindagi, Shah Rukh Khan. Au cours des dernières années, SRK charmé n’a pas travaillé au box-office et il a pris un congé sabbatique de quatre ans après Zero en 2018. Ainsi, Alia a été invitée à partager un conseil qu’elle souhaitait donner à Khan.

Tout en interagissant avec Indian Express, Alia a donné une réponse sage à la question et a déclaré que malgré ses échecs précédents, Khan est un magicien et qu’il n’a besoin d’aucun conseil. Bhatt a ajouté: “Il n’a besoin d’aucun conseil. C’est la magie et le magicien réunis. Je ne lui donnerai donc aucun conseil, je vais plutôt lui demander conseil sur sa magie.” Alia a ajouté que SRK est son acteur préféré de Bollywood.

Récemment, Alia a également lancé une chanson de Darlings à Delhi, et là, elle s’est ouverte sur la gestion des tournages mouvementés et d’autres engagements professionnels pendant la grossesse. Lors de la conférence de presse, Alia a été interrogée sur la gestion du stress promotionnel au milieu de la grossesse. L’actrice a rapidement répondu: “Agar aap fit ho, healthy ho, fine ho, toh koi rest lene ki zarurat hai hi nahi hai. Kaam karna mujhe sukoon deta hai, mera passion hai.”

Alia a ajouté que le travail lui donne une poussée d’adrénaline et qu’elle aimerait travailler jusqu’à 100 ans. La star de Ganugbai Kathiawadi fera également ses débuts à Hollywood avec le long métrage Heart of Stone aux côtés de Wonder Woman Gal Gadot. Côté travail, Alia sera d’abord vue dans Darlings, suivie de Brahmastra, et plus tard dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar. De l’autre côté, SRK mettra fin à son écart de 4 ans avec les trois films les plus attendus Pathaan, Jawaan et Dunki. Les trois films sont prévus pour la sortie en 2023.