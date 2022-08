Alia Bhatt partage la vidéo de Ranbir Kapoor dansant sur la chanson de Bhrahmastra Deva Deva, l’appelle “la lumière de ma vie”

Alia Bhatt a mis en ligne une nouvelle vidéo d’elle et de la babymoon de Ranbir Kapoor en Italie. Elle et son mari attendent leur premier enfant. Au même endroit, Sonam Kapoor, enceinte, a fêté sa babymoon.

Le beau temps en Italie était visible dans les images. Ranbir Kapoor était entièrement vêtu de bleu, vêtu d’une chemise bleue et d’un pantalon en jean. Il enfila une paire de lunettes de soleil et se prélassa au soleil. Il a dansé dans la vidéo sur la chanson la plus récente de Brahmastra, Deva Deva.

Partageant la vidéo, Alia a écrit “La lumière de ma vie”, avec beaucoup d’emojis de feu.





Alia Bhatt a posté une belle photo ensoleillée d’elle-même sans mentionner où elle se trouve. Sonam a ensuite commenté: “J’y suis allé aussi pour mon Babymoon! C’est littéralement le meilleur! Amusez-vous!”. L’éclat de la grossesse de l’actrice de Raazi est radieux sur la photo qu’elle a partagée le 9 août.

Pour les non-initiés, en juin de cette année, Sonam et son mari Anand Ahuja ont également célébré leur « babymoon » en Italie. Sonam et Anand ont annoncé leur grossesse en mars plus tôt cette année, tandis qu’Alia a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec Ranbir en juin de cette année. Le couple Brahmastre s’est marié le 14 avril 2022.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, l’actrice de Gangubai Kathiawadi a été vue pour la dernière fois avec Vijay Varma et Shefali Shah dans Darlings qui a reçu beaucoup d’amour et d’éloges de la part des critiques et du public. Cela a également marqué les débuts d’Alia en tant que productrice alors qu’elle finançait le film sous sa propre société Eternal Sunshine Pictures.

L’actrice sera ensuite vue partager l’écran avec son mari-acteur dans l’épopée d’aventures fantastiques d’Ayan Mukherji, Brahmastra: Part One Shiva. Prévu pour sortir en salles le 9 septembre, le film met également en vedette Amitabh Bachchan, Mouni Roy et l’acteur sudiste Nagarjuna dans des rôles de premier plan.