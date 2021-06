Alia Bhatt partage des photos portant trois looks différents, demande aux fans de « repérer la différence »

Alia Bhatt est de retour sur les réseaux sociaux en partageant des trucs amusants et originaux. L’acteur a amplifié les publications liées au COVID-19 pour aider les gens à se faire soigner et vacciner à temps. Mercredi, Alia est allée sur sa page Instagram et a partagé quelques photos arborant un look différent dans chacune d’elles. Elle a même demandé à ses fans de « repérer la différence » entre les trois photos.

Sur la première photo, on voit Alia vêtue d’une mini-robe jaune et arborant une coiffure courte. Alors que sur la deuxième photo, ses cheveux sont légèrement plus longs et elle porte une robe enveloppante blanche et aérée. Puis dans le final, l’acteur est joli dans une robe blanche avec une ceinture bleue et la longueur de ses cheveux a encore augmenté.

Oui, c’est la différence, Alia qui s’est coupé les cheveux courts pendant le confinement du coronavirus est de retour avec les longues mèches.

Pendant ce temps, l’acteur sera ensuite vu jouer le rôle principal dans « Gangubai Kathiawadi » de Sanjay Leela Bhansali sur le front du travail. Le film devait auparavant sortir en juillet de cette année, cependant, en raison du verrouillage du coronavirus, il a été reporté pour le moment.

Alia a également le réalisateur SS Rajamouli «RRR» avec Jr NTR et Ram Charan dans les rôles principaux. Avec ce film, l’acteur de ‘Dear Zindagi’ fait ses débuts dans le Sud.

L’un des films les plus attendus d’Alia est « Brahmastra » qui est dans la dernière étape de son tournage. Le drame fantastique est réalisé par Ayan Mukerji et met également en vedette Ranbir Kapoor dans le rôle principal.