Alia Bhatt partage des photos en noir et blanc alors qu’elle commence le tournage de ‘Darlings’, demande aux fans de lui souhaiter bonne chance

Après l’assouplissement des restrictions de verrouillage dans le Maharashtra, l’industrie cinématographique et télévisuelle hindi a repris le tournage dans la ville maximale. Plusieurs acteurs étaient heureux et soulagés d’être de retour sur les plateaux et parmi eux se trouvait la diva de Bollywood Alia Bhatt qui a récemment partagé une photo post-pack-up d’un tournage publicitaire, exprimant à quel point elle a manqué d’être sur les plateaux.

Samedi, Alia Bhatt s’est rendue sur son compte Instagram pour partager un carrousel de photos de son premier jour sur les plateaux de tournage de son prochain film « Darlings » qu’elle co-produit avec la superstar Shah Rukh Khan.

Sur les photos en noir et blanc de son vanity van, on voit Alia se préparer pour le tournage tout en tenant un morceau de papier en elle, parcourant apparemment ses dialogues avant de tirer. Elle semblait totalement absorbée et préparée pour le premier jour sur le plateau de « Darlings ».

Dans la légende, Alia a écrit, « le premier jour de DARLINGS ! mon premier film en tant que producteur mais je serai toujours un acteur d’abord et pour toujours (dans ce cas un acteur très nerveux) je ne sais pas ce que c’est .. une nuit avant de commencer un nouveau film, je reçois cette énergie de picotements nerveux dans tout mon corps.. je rêve toute la nuit de gâcher mes lignes..deviens nerveux.. atteint le réglage 15 minutes avant l’heure, craignant d’être en retard ! Je suppose que ce sentiment ne partira jamais .. et cela ne devrait pas – parce qu’être nerveux .. et se sentir incertain signifie que vous vous souciez vraiment vraiment PS – souhaitez-moi bonne chance (j’aurai besoin de tout pour correspondre à mes co-acteurs @itsvijayvarma @ shefalishahofficial @roshan.matthew). »

Jetez un œil au post ici :

Peu de temps après qu’Alia ait partagé le message, l’acteur Vijay Verma a écrit dans la section des commentaires : « Pareil ! Insomniaque et sur des charbons ardents. Mais j’ai le meilleur coacteur/producteur donc je suis trié. aap apna dekho darlings (sic). »

Outre Alia, le film met également en vedette Shefali Shah, Vijay Verma et Roshan Matthew.

« Darlings » marque une première pour beaucoup – les débuts de réalisateur de Jasmeet K Reen avec un long métrage et le premier d’Alia Bhatt alors qu’elle devient productrice avec Eternal Sunshine Productions.

Dans une déclaration, Alia avait déjà parlé de jouer dans un film dont elle était co-fier. Elle avait déclaré : « Je suis vraiment ravie de faire partie de Darlings ; c’est une histoire puissante avec beaucoup d’humour et des doses de comédie noire. Je suis ravie d’avoir Darlings comme premier film en tant que producteur, cela aussi en collaboration avec mon favori, Shah Rukh Khan et Red Chillies. »