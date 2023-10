Alia Bhatt partage des photos avec Allu Arjun, Kriti Sanon lors de la cérémonie des National Awards, l’appelle « mémoire pour la vie »

Alia Bhatt a partagé des photos de la 69e cérémonie des National Film Awards et l’a qualifiée de « souvenir pour la vie ».

Alia Bhatt est sur le nuage 9 puisqu’elle a reçu son premier prix national. La cérémonie des 69e National Film Awards 2023 s’est tenue mardi 17 octobre au Vigyan Bhawan de New Delhi. L’un des plus grands honneurs de la cérémonie est revenu à Alia Bhatt qui a remporté le prix de la meilleure actrice pour son travail dans Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali. Alia a partagé cet honneur avec Kriti Sanon. Pour la cérémonie, Alia était accompagnée de son mari, Ranbir Kapoor.

Alors qu’Alia montait sur scène pour recevoir le prestigieux prix, elle s’est inclinée et a touché le sol de la scène. L’actrice était magnifique dans son sari de mariage de couleur ivoire. Elle a accessoirisé le look avec un tour de cou et des boucles d’oreilles assorties et a attaché ses cheveux en chignon, avec des roses blanches. Elle a complété le look avec un bindi rouge et un maquillage minimal. Alia a affiché son sourire devant les caméras et a joint les mains. Ranbir portait une tenue noire et cliquait sur des photos d’Alia, tandis que cette dernière recevait le prix.

Quelques heures après avoir remporté cette distinction, Alia a partagé son « moment de fierté » sur son Instagram. L’actrice a partagé des photos dans lesquelles elle tient l’honneur avec le président indien. Droupadi Murmu avec le ministre de l’Information et de la Radiodiffusion, Anurag Thakur. Elle a également posé avec Allu Arjun, lauréat du meilleur acteur, son mari Ranbir Kapoor et Kriti Sanon, lauréat de la meilleure actrice. Alia a partagé les photos, avec la légende : « Une photo, un moment, un souvenir pour la vie ».

Voici le message





Peu de temps après qu’Alia ait laissé tomber la photo, la section des commentaires a été remplie de messages de félicitations. Dia Mirza a écrit : « Tellement, tellement, tellement heureuse et fière. Go Girl. » Navya Nanda a laissé tomber un emoji cœur. Vaani Kapoor a écrit : « Félicitations ». Un fan a écrit : « Oh mon Dieu, c’est énorme et tu le mérites meri jaan mera sab kuch @aliaabhatt. Je t’aime plus que ma vie, mon soleil, tout ce que je pleure. » Côté travail, Alia sera ensuite vue dans le thriller d’action Jigra’ du réalisateur Vasan Bala, qu’elle produit également.