Alia Bhatt partage des photos alors qu’elle reprend le tournage de l’opus magnum de la star de Ram Charan-Jr NTR

Alia Bhatt a été extrêmement occupée ces dernières semaines. Elle a récemment terminé le tournage de ‘Gangubai’ et a également commencé avec sa première entreprise de production, ‘Darlings’. Maintenant, l’acteur est de retour sur les plateaux de tournage du film pan-indien ‘RRR’ et a traité les fans avec un magnifique selfie.

Alia Bhatt s’est rendue sur Instagram mardi 20 juillet pour partager une photo d’elle dans la voiture. Elle était vêtue d’une veste camo associée à un t-shirt blanc. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval élégante et elle a complété son look avec une paire de créoles dorées. « Et enfin… Team RRR me voici !! @rrrmovie », a-t-elle écrit en légende.

Mercredi matin, Alia a régalé ses fans avec une autre photo, cette fois cliqué dans le miroir. Sur la photo, cliquée à 6h41, on pouvait voir Alia se faire coiffer et se maquiller comme un grand Tumblr ou un café pouvait être vu devant elle. « Lève-toi et brille », a-t-elle légendé la photo.

La semaine dernière, Alia a partagé un aperçu des coulisses de « RRR ». En partageant la vidéo de près de deux minutes, elle a écrit : « Making of RRR. Un aperçu du monde de RRR @RRRMovie Heureux d’avoir fait partie d’une équipe aussi énergique #RoarOfRRR #RRRMovie.

Le mois dernier, les créateurs de « RRR » ont déclaré que le tournage du film était presque terminé et que seules deux chansons devaient encore être tournées. Le film se vante d’une distribution d’ensemble comprenant les stars Telugu Ram Charan et Jr. NTR ainsi que les stars de Bollywood Alia Bhatt et Ajay Devgn. Alia jouera le rôle de Sita et son premier regard du film a déferlé sur Internet en mars.

Une vision fictive de la vie des célèbres combattants indiens de la liberté Komaram Bheem et Alluri Sitarama Raju, « RRR » a été tourné à travers des lieux à Hyderabad, où des décors massifs ont été érigés pour emmener le public dans une autre époque. La production et la post-production de RRR se déroulent en même temps.

Le magnum opus de SS Rajamouli, « RRR » est prévu pour une sortie en télougou, hindi, tamoul, malayalam et kannada parmi de nombreuses autres langues. Produit par DVV Danayya sous la bannière DVV Entertainment, le film aurait été produit avec un budget énorme de 450 crores.