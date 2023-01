Alia Bhatt parle de son travail pendant sa grossesse, dit que "les premières semaines ont été difficiles car..."

L’actrice de Bollywood Alia Bhatt est l’une des meilleures actrices du pays, elle a un énorme fan à travers le monde. En 2022, l’actrice s’est mariée avec Ranbir Kapoor et a maintenant la chance d’avoir une petite fille.

Dans une récente interview avec Etimes, Alia Bhatt a parlé d’elle des défis auxquels elle a été confrontée pendant la grossesse. Elle a dit : « Touchwood, ma grossesse ne m’a pas retenue physiquement. Oui, les premières semaines ont été un peu difficiles car j’avais une grande fatigue et des nausées, mais à ce moment-là, je n’en ai pas parlé parce qu’il ne faut rien dire pendant les 12 premières semaines, n’est-ce pas ? C’est ce que tout le monde dit, donc je devais garder cette information pour moi, mais j’écoutais mon corps. Si j’avais besoin de m’allonger entre deux prises, j’irais faire une sieste dans mon van. J’essaierais de me reposer le plus possible, mais vous devez également respecter vos engagements professionnels.

Pendant ce temps, Alia, dimanche matin, a partagé quelques clichés de ses premières célébrations du nouvel an après son mariage. S’adressant à Instagram, Alia a partagé une série de photos qu’elle a sous-titrées, “bonne nouvelle nouvelle .. avec mes plus belles.”





Sur les photos, on pouvait voir Alia afficher ses jolies fossettes et enfiler un costume de nuit gris et rose. Elle a également partagé une photo de groupe franche et joyeuse, dans laquelle Ranbir pouvait être vu en train de rire et d’étreindre Alia. Peu de temps après que l’acteur Raazi ait partagé les photos, les fans ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et d’émoticônes de feu. “La maman de Raha est si adorable elle-même”, a commenté un fan.

Annonçant l’arrivée du bébé, Alia via un post Instagram a déclaré : “Et dans la meilleure nouvelle de nos vies : – Notre bébé est là… et quelle fille magique elle est. Nous débordons officiellement d’amour – PARENTS bénis et obsédés ! !!! Love love love Alia et Ranbir. “Alia a fréquemment inondé ses fans de jolies photos de son journal de grossesse tout au long de sa grossesse. Alia et Ranbir sont l’un des couples de célébrités les plus aimés de Bollywood. (Avec les entrées de l’ANI)



Lire | Alia Bhatt laisse tomber sa première photo après avoir accueilli sa petite fille et exhibe la tasse «maman»