Alia Bhatt ou Ranbir Kapoor : À qui ressemble Raha Kapoor ? Paparazzo révèle tout [Exclusive]

Alia Bhatt et Ranbir Kapoorla fille de Raha Kapoor aura un an dans quelques jours, puisqu’il fêtera son premier anniversaire le 6 novembre. Les fans sont très curieux de savoir à quoi ressemble Raha. Ranbir Kapoorlors de la promotion de son film Tu Jhooti Main Makkaar avait dit que jusqu’à présent, ils ne savaient pas à qui Raha ressemble, soit elle lui ressemble, soit à maman Alia Bhatt. « Hum khud confus hain kyunki kabhi kabhi uska chehra mere jaisa dikhta hai, kabhi Alia ke jaisa dikhta hai (Nous sommes également confus parce que parfois elle me ressemble, parfois comme Alia). »

L’un des photographes de l’époque avait révélé que lorsque Raha était née, elle ressemblait à son papa, Ranbir, car les nouveaux parents avaient montré les photos du petit aux paparazzi sur leurs téléphones portables. Mais Raha ressemble-t-il toujours à son père, Ranbir Kapoor ? Il semble que non.

Raha Kapoor est le pari de papa Ranbir Kapoor

Récemment, quand Alia est sortie avec sa fille pour une sortie chez sa maman Soni Razdan, les Paparazzi ont photographié la nouvelle maman et sa fille en ville, et l’un des photographes a même réussi à voir le visage complet de la petite. Le paparazzo révèle : « Raha est encore trop petite pour porter un jugement sur son apparence exacte, mais dans l’ensemble, elle ressemble à maman Alia et son visage a changé, mais en ce qui concerne ses yeux, elle a les yeux de papa Ranbir Kapoor. , et on peut dire qu’elle est un bon mélange de ses parents Alia et Ranbir, mais au premier coup d’œil, vous l’appellerez la copie conforme d’Alia Bhatt, cela dit, Raha est tout simplement adorable et vous ne pouvez pas vous lasser de sa gentillesse. « .

Regardez la vidéo d’Alia Bhatt tenant adorablement bébé Raha Kapoor alors qu’elle sort en ville.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor pourraient révéler le visage de leur fille Raha après ses deux ans, et les fans ont en effet hâte de voir le petit muchkin.