Alia Bhatt n’est plus la Sita dans le Ramayana de Nitesh Tiwari ; Ranbir Kapoor jouera-t-il toujours Ram ?

Oui, vous avez bien lu et cette nouvelle va certainement partir Alia Bhat les fans ont été déçus, mais comme le suggèrent les rapports, le Rocheux Aur Rani Kii Prem Kahani l’actrice s’est retirée Nitesh Tiwaric’est Ramayanaavec Ranbir Kapoor dans le rôle principal. Nitesh Tiwari Ramayana est le projet le plus attendu du cinéaste, mais ce dernier développement est effectivement navrant. Les rapports affirment qu’Alia, qui était extrêmement enthousiasmée par ce film mythologique, n’arrivait pas à gérer ses rendez-vous et a donc choisi de se retirer.

Alia Bhatt ne jouera pas Sita, mais Ranbir Kapoor est toujours Ram dans le Ramayana de Nitesh Tiwari. D’après la citation de Pinkvilla, « Il est compréhensible qu’un magnum opus comme Ramayana rnécessite du temps et un travail de pré-production intense, car ils entrent dans les moindres détails pour que tout soit bien à l’écran. C’est pourquoi les choses avancent plus lentement. Aussi, en ce qui concerne le casting, Ranbir Kapoor est toujours déterminé à incarner Lord Ram, tandis qu’Alia Bhatt – qui avait été approchée pour le projet – n’en fait plus partie. L’actrice était en pourparlers pour le rôle de la déesse Sita, mais la collaboration n’a pas abouti à cause de problèmes de dates ».

Parler de faire Ramayana IDans l’une de ses interviews, Nitesh Tiwari avait déclaré avec assurance qu’il n’offenserait personne avec le film. « Ma question est très simple. Je suis également un consommateur du contenu que je crée et si je ne veux pas m’offenser, je suis très sûr que je ne finirai peut-être pas par offenser quelqu’un d’autre. »

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor étaient censés jouer Ram et Sita dans Ramayana de Nitesh Tiwari, tandis que la star de KGF Yash a été engagé pour jouer Raavan, mais avec le départ d’Alia, les créateurs devront désormais recruter une nouvelle Sita, et nous nous demandons qui aura la chance d’obtenir ce rôle de rêve. Alors qu’Alia sera vue dans Brahmastra 2 et Brahmastra 3elle va bientôt lancer le tournage de l’Astraverse, barré par Ayan Mukerji.