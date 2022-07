Alia Bhatt n’est-elle pas sûre de Deepika Padukone ? Sa déclaration de ‘SLB m’a promis 4 films’ reçoit beaucoup de critiques

La déclaration d’Alia Bhatt sur Koffee With Karan 7 de Sanjay Leela Bhansali lui promettait 4 films alors que Deepika Padukone en a fait 3 avec lui a de nouveau suscité un débat sur le népotisme. Elle a fait face à de nombreuses discussions en ligne par les internautes et est qualifiée d’actrice peu sûre de Padmaavat. Les trollers claquent fortement Alia Bhatt pour sa comparaison avec Deepika Padukone. Alia Bhatt et Ranveer Singh ont fait une apparition ensemble dans le premier épisode de Koffee With Karan 7 et les citoyens soulignent que l’acteur a été laissé seul car Karan favorisait beaucoup Alai, mais il a réussi à avoir son moment.

Jetez un œil à la façon dont la comparaison d’Alia Bhatt avec Deepika Padukone sur la réalisation de films SLB plus qu’elle plaît au public et ils la critiquent vivement

Vous voulez voir ce qu’est le privilège, notamment en disant que bhansali lui a promis 4 films. Alia est apparue comme peu sûre d’elle, ranveer – alia ne sont pas des amis amis … Ranveer a eu ses moments mais avait l’impression qu’ils ne le laissaient pas beaucoup parler, mais il a parlé entre autres lors d’un tir rapide, ce qui l’a bouleversée Tout le monde ment (@Everybo96116105) 8 juillet 2022

C’est juste Alia bhatt qui parle inconsciemment de son privilège à ce stade ?? https://t.co/0kbNf5oSHH Hana (@maladresse) 8 juillet 2022

Sanjay Leela Bhansali a promis de faire 4 films avec Alia. Eh bien la chanceuse mais pourquoi doit-elle souligner que Deepika n’a fait que 3 films jusqu’à présent avec SLB ? Pourquoi Alia doit toujours être aussi méchante ? Upasana ? (@a_bit_whiny) 7 juillet 2022

Pendant l’émission, nous avons vu Ranveer fouiller Alia Bhatt et l’appeler une enfant népo après que Karan Johar l’ait favorisée dans le jeu et l’ait fait gagner après avoir affirmé qu’il avait mieux performé qu’elle.