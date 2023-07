Alia Bhatt ne sacrifiera pas son temps passé en famille avec Raha et Ranbir Kapoor ; partage le fait de ne pas être avec ses parents, sa sœur dans les premières années de sa carrière

Alia Bhat et Ranbir Kapoor a accueilli une petite fille l’année dernière en novembre. Ils l’ont nommée Raha Kapoor. Les parents passionnés s’assurent que l’un d’eux est avec Raha à tout moment. Ils ont même emmené leur petit en voyage il y a quelques jours à peine. Ranbir et Alia ont fait leur travail et sont rentrés chez Raha dès que possible. Et maintenant, dans une conversation récente, le Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani l’actrice partage ouvertement qu’elle ne sacrifiera plus son temps en famille.

Alia Bhatt parle du temps passé en famille

Alia Bhatt s’ouvre sur ses priorités qui changent et évoluent au fil des années de travail dans l’industrie. Dans une interview avec un portail de divertissement, Alia partage qu’après une décennie de travail dans l’industrie cinématographique, sa vie a également beaucoup changé. Alia dit qu’il fut un temps où elle sacrifierait volontiers son temps avec sa famille. Elle sacrifierait même son sommeil. Alia tournait et travaillait en continu. Mais maintenant, elle a une famille. Elle a une fille Raha Kapoor et un mari, Ranbir Kapoor.

Alia Bhatt ne passe pas de temps avec sa famille

Eh bien, depuis qu’Alia a commencé à jouer dans des films, elle a surpris tout le monde avec son choix de films et ses talents d’actrice. Elle a joué dans 21 films jusqu’à présent, en plus d’avoir des apparitions spéciales dans d’autres films. L’actrice a travaillé dans ces films et plus en une décennie. Et par conséquent, elle n’a pas non plus passé de temps avec ses parents, sa sœur et ses amis. Et par conséquent, elle veut pouvoir faire tout cela aussi. Cependant, cela ne signifie pas qu’elle sacrifiera son travail. Elle va essayer de trouver un équilibre entre les deux. « Alors, oui, c’est la décision que j’ai prise consciemment et cela inclut d’être présent. » Alia a l’impression que parfois elle est au téléphone pour parler et comprendre des choses et à ce moment-là aussi, elle essaie de trouver un équilibre en s’en éloignant. Parfois elle échoue et parfois elle réussit.

Alia Bhatt a Heart of Stone avec Gal Gadot et Jamie Dornan et Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani avec Ranveer Singh et plus encore. Le réalisateur Karan Johar sort le 29 juillet 2023.