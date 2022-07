Alia Bhatt ne réserve pas la table de Karan Johar-Sara Ali Khan au restaurant londonien ; le personnel leur refuse l’entrée

Quelques jours après avoir annoncé sa grossesse, Alia Bhatt a été aperçue en train de se détendre avec ses personnes préférées, le cinéaste Karan Johar, le créateur de mode Manish Malhotra et l’actrice Sara Ali Khan à Londres. Actuellement, Alia tourne pour son premier film à Hollywood avec Gal Gadot. Alia sait comment se désintoxiquer d’un tournage mouvementé, traîner avec des amis.

Manish a partagé l’image de leur rencontre, et le trio avait l’air incroyablement élégant. Maniesh a capturé leur moment avec Karan et Alia et l’a sous-titré en disant : “Prendre le soleil de Londres @aliabhatt @karanjohar.”

Voici la photo







Eh bien, ils ont l’air élégant, mais approfondissons l’histoire. Avant de poser, ils étaient tous censés passer un moment tranquille dans un restaurant, mais Alia ne leur a pas réservé de tables. Sara a partagé une vidéo où l’on peut voir, Karan demander au représentant de l’hôtel une table pour 4, et ce dernier a tout de suite refusé. Karan a essayé de convaincre Hotelier, mais il ne l’a pas écouté. Cela a laissé Karan embarrassé, mais il plaisantait également sur la situation avec Sara.

Voir la vidéo





L’actrice Alia Bhatt a annoncé lundi la nouvelle de sa grossesse avec un post spécial sur son compte Instagram. Sur la photo, l’actrice peut être vue dans un hôpital avec Ranbir Kapoor, dos à la caméra, coiffé d’une casquette. On peut la voir sourire et regarder le moniteur, lors de son échographie, qui est recouverte d’un émoticône de cœur. Partageant ce message, l’acteur de Kapoor and Sons a sous-titré : “Notre bébé… Bientôt disponible”, suivi d’un emoji cœur et étincelles. Parallèlement à cela, elle a partagé un autre message d’une famille de lions, où la lionne peut être vue en train de donner un coup de coude au lion et le petit les regarde, indiquant que le petit petit du couple est en route.