Alia Bhatt ne laissera rien arriver à son frère « Jigra » et coproduit le film Vasan Bala avec Karan Johar

Le prochain film d’Alia Bhatt, Jigra, sera réalisé par Vasan Bala. Elle coproduira le film avec son mentor Karan Johar.

Mardi matin 26 septembre, Alia Bhatt a surpris ses fans en annonçant son prochain film intitulé Jigra. Réalisé par Vasan Bala de Mard Ko Dard Nahi Hota, Alia coproduit également le film sous sa bannière Eternal Sunshine Productions, avec Dharma Productions de Karan Johar.

L’actrice lauréate d’un National Award a partagé la vidéo d’annonce sur son Instagram. Le clip d’une minute, avec une musique de fond obsédante, commence par une citation de GK Chesterton : « Le paradoxe du courage est qu’il faut être un peu insouciant de la vie pour la conserver. » Dans sa voix off, Alia affirme alors qu’elle ne laissera jamais rien arriver à son frère, qu’elle appelle son « jigra ».

Parallèlement au clip, Alia a écrit : « Présentation de #Jigra, réalisé par le très talentueux @vasanbala et produit par @dharmamovies & @eternalsunshineproduction. Depuis ses débuts dans une production Dharma jusqu’à la production d’un film avec eux, à bien des égards, on a l’impression que je boucle la boucle par rapport à mon point de départ. »

« Chaque jour est un jour différent… excitant, stimulant (et un peu effrayant)… pas seulement en tant qu’acteur mais aussi en tant que producteur alors que nous donnons vie à ce film, et j’ai hâte d’en partager davantage à mesure que nous avançons. JIGRA – en salles le 27 septembre 2024 », a-t-elle ajouté. Alia avait fait ses débuts dans l’étudiant de l’année de Dharma Productions réalisé par Karan Johar lui-même en 2012.

Ses fans ont partagé leur enthousiasme dans la section commentaires alors que l’un d’eux a écrit : « Alia devient productrice et collabore avec Dharma d’où elle a commencé en tant qu’actrice. La fille monte haut et elle est si fière de voir votre croissance en tant qu’actrice, producteur et entrepreneur », tandis qu’un autre a ajouté : « La musique de fond, les visuels et vous – wow ! un véritable chef-d’œuvre en route! ».





Produit par Karan Johar, Apoorva Mehta, Somen Mishra et Alia Bhatt, et réalisé par Vasan Bala, Jigra sortira en salles le 27 septembre de l’année prochaine.

