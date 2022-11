Alia Bhatt apprécie trop cette phase de maman. Après avoir ramené sa princesse à la maison, elle a partagé un message d’une tasse à café sur laquelle maman a écrit et elle affiche fièrement la tasse en disant que c’est moi. Alia Bhatt a accouché d’une petite fille le 6 novembre 2022 et a partagé la plus heureuse nouvelle de sa vie avec ses fans et ses proches en l’annonçant sur son Instagram. Et maintenant, cette maman heureuse passe un moment paisible avec une tasse de café chaud avec sa fille bien-aimée à la maison. Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont devenus des parents obsédés et ils font de leur mieux pour éloigner leur fille des feux de la rampe.

Alia et Ranbir se sont mariés le 14 avril 2022 et après trois mois de leur mariage, le couple a annoncé devenir parents. Alia est en congé maternité en ce moment, mais elle doit tellement bien gérer sa vie professionnelle, que malgré six mois sans travail, on la verra au cinéma. Sa prochaine sortie Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani avec Ranveer Singh sortira en salles en avril. Le film est dirigé par Karan Johar et les fans ont hâte de revoir Ranveer et Alia dans le film.

Le premier film d’Alia à Hollywood sortira également cette année. Elle a terminé le tournage de Heart Of Stones au milieu de cette année et a hâte que ses fans la voient briller à Hollywood également. Sur le plan personnel, Alia pourrait prendre au moins six mois de pause et être avec sa petite fille et passer tout le temps heureux avec elle. Alors que Ranbir Kapoor a repris le travail et fait de petits horaires de tournage et en ville afin qu’il puisse rentrer tôt chez lui pour passer du temps avec son petit. Mr et Mme Kapoor profitent de cette parentalité, tandis que leurs fans attendent avec impatience l’apercevoir de leur petite princesse.