Alia Bhatt marque sa première apparition publique depuis la naissance de Raha Kapoor et assiste à la fête d’anniversaire de sa sœur Shaheen Bhatt

Alia Bhatt a pris une pause dans ses devoirs de maman pour célébrer l’anniversaire de sa sœur Shaheen Bhatt. La star de Gangubai Kathiawadi a fait sa première apparition publique depuis la naissance de Raha Kapoor. Alia a été aperçue lundi soir, avec sa mère Soni Razdan à son domicile.

L’actrice et sa mère ont posé pour les médias, semblant adorables tout en se tenant l’une l’autre. Alia et sa famille ont célébré l’anniversaire de Jr Bhatt avec une fête d’anniversaire intime, en présence uniquement des membres de la famille.

Découvrez la vidéo d’Alia Bhatt







Plus tôt, la star de RRR a également reconnu la contribution de Shaheen à sa vie et a célébré sa journée spéciale en l’appelant la “MEILLEURE personne de tous les temps”. Alia a laissé tomber un message de carrousel où elle pose avec Shaheen et a écrit: “Joyeux anniversaire à la MEILLEURE personne de tous les temps .. ma chérie .. mon petit melon smiggle pop Je t’aime tellement qu’aucune quantité de mots mignons – pâteux – doux ne sera jamais assez. Ok, je t’appelle dans une heure. Pour les non-initiés, Shaheen ana Alia sont les filles du cinéaste Mahesh Bhatt et de l’actrice Soni Razdan.

Voici le poste







Il y a quatre jours, Alia a partagé le nom de leur petite fille devant le monde. La fille de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt s’appelle Raha Kapoor, et la grand-mère du petit Neetu Kapoor a suggéré le nom de l’enfant.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, le 6 novembre, ont annoncé qu’ils étaient devenus parents d’une petite fille après avoir accueilli leur premier enfant à l’hôpital HN Reliance dans le sud de Mumbai. Dans une déclaration commune, Alia Bhatt-Ranbir Kapoor a déclaré : « Et dans la meilleure nouvelle de nos vies : notre bébé est là… et quelle fille magique elle est. Nous débordons officiellement d’amour – PARENTS bénis et obsédés ! amour amour amour – Alia et Ranbir. Côté travail, Alia sera ensuite vue dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar avec Ranveer Singh.