Alia Bhatt lance la série Prime Video pour autonomiser les startups, les internautes la comparent à Shark Tank

Le service de streaming d’Amazon, Prime Video, a annoncé mercredi « Mission Start Ab », une série de sept épisodes qui présentera le parcours de 10 fondateurs en début de carrière et de leurs startups, qui concourront pour être la prochaine licorne indienne.

Prime Video s’est associé au Bureau du conseiller scientifique principal (PSA) du gouvernement indien pour créer la série « Mission Start Ab » qui sera bientôt diffusée. La série de type Shark Tank mettra en vedette trois investisseurs de renom, qui soumettront ces 10 fondateurs débutants à une série d’exercices et de simulations intenses pour tester leurs compétences entrepreneuriales, de gestion et de gestion de crise, entre autres.

La série présentera les innovateurs locaux de l’Inde alors qu’ils accélèrent la croissance de leur entreprise. La série de sept épisodes montrera ces entrepreneurs prometteurs, axés sur la mise à l’échelle d’innovations conçues pour l’Inde susceptibles d’avoir un impact sur le changement socio-économique, entreprennent une série de défis dans le but de développer leur entreprise et d’obtenir un financement pour leurs entreprises, selon Une libération.

« L’écosystème des startups indiennes commence à dévoiler tout son potentiel. La série mettra en lumière l’innovation indienne et les innovateurs de base », a déclaré Sushant Sreeram, directeur national de Prime Video India.

Dans cette série, les investisseurs agiront également en tant que mentors, défiant et responsabilisant certains des esprits les plus brillants du pays, a déclaré la société.

Chetan Krishnaswamy, vice-président – Politique publique chez Amazon India, a déclaré que l’émission incitera de nombreuses personnes à choisir la voie de l’entrepreneuriat et à contribuer à faire avancer l’initiative gouvernementale « Start-up India ».

Ajay Kumar Sood, conseiller scientifique principal, a exprimé sa confiance dans le fait que la série offrira d’immenses opportunités d’apprentissage aux innovateurs de base en Inde, fournissant des informations précieuses sur les pratiques de démarrage durable et attirant les bons investisseurs.

« … La série promet de divertir les téléspectateurs tout en favorisant la croissance de l’écosystème d’innovation de base de notre pays », a-t-il déclaré. Alia Bhatt, comédienne, entrepreneuse et investisseuse, était également présente à l’événement pour parler de son parcours d’entrepreneure.

« J’applaudis à la fois le bureau du PSA, le gouvernement indien et Prime Video India pour avoir pris l’initiative de permettre et d’autonomiser les entrepreneurs via Mission Start Ab, qui, je pense, peut avoir un impact considérable sur la start-up en pleine croissance du pays. écosystème », a-t-elle déclaré. (Avec les entrées de PTI)