Alia Bhatt laisse tomber un autre selfie ensoleillé; plonge dans l’esprit d’avant Noël avec sa petite fille Raha [View Pics]

Alia Bhat et Ranbir Kapoor a accueilli une petite fille en novembre. Ils l’ont affectueusement nommée Raha à la suggestion de sa grand-mère, Neetu Kapoor. L’actrice a profité de sa gestion des médias sociaux et a partagé une très jolie photo d’elle en train de profiter de son dimanche matin. La beauté de Brahmastra est là pour embellir votre dimanche matin avec une photo ensoleillée. Et avec cela, elle a partagé son humeur par un beau dimanche matin. Il semble qu’Alia Bhatt s’imprègne de l’esprit pré-festif de Noël.

Alia Bhatt partage un joli selfie

L’actrice de cinéma populaire Alia Bhatt a été occupée par ses devoirs maternels maintenant qu’elle a embrassé la maternité avec Raha Kapoor. Alia partage des aperçus de ce à quoi ressemblent ses journées depuis qu’elle est devenue mère. Ses photos et ses publications vidéo deviennent souvent virales dans Entertainment News.

L’actrice partage souvent des selfies ensoleillés depuis les coins douillets de sa maison. Et c’est ce qu’elle faisait encore maintenant. L’actrice a demandé aux fans s’ils savaient quelle heure il était, puis les a surpris avec un selfie depuis le lit. “il est temps de vous déranger avec un autre de mes selfies ensoleillés”, écrit Alia Bhatt tout en souhaitant à tous un “bon dimanche”. Bien que Raha ne soit pas sur les photos ou la vidéo, nous parions qu’elle profite de son dimanche avec son petit.

Découvrez la photo et les vidéos d’Alia Bhatt ci-dessous :

Avant qu’Alia Bhatt n’accueille une petite fille avec Ranbir Kapoor, l’actrice s’est assise pour discuter avec une publication française appelée Marie Claire Magazine. L’actrice a parlé de ses inhibitions à élever son bébé sous les feux de la rampe. La star de Darlings a partagé qu’elle discutait tout le temps avec sa famille et ses amis si elle et l’enfant de Ranbir ne voudraient pas grandir sous les feux de la rampe. Alia a estimé qu’elle avait choisi la vie pour elle-même, mais que son enfant n’en voudrait peut-être pas. Alia Bhatt ne pense pas non plus à l’avenir de son petit du point de vue de la comédie. Elle a dit qu’elle avait gardé l’ardoise vierge.

Côté travail, Alia Bhatt a Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Elle a également un projet hollywoodien appelé Heart of Stone.