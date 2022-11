Alia Bhatt laisse tomber sa première photo après avoir accueilli sa petite fille et exhibe la tasse « maman »

Alia Bhatt a laissé tomber sa première photo après avoir donné naissance à une adorable fille, et elle profite de la nouvelle phase de sa vie. Alia a partagé une photo sur son Instagram. Sur la photo, Alia est vue dans l’arrière-plan flou et elle fait clignoter sa tasse au premier plan. La tasse a écrit «maman» dessus, et cela décrit sa joie d’être entrée dans la maternité.

Alia a partagé la photo avec la légende “C’est moi (émoji du cœur)”, et elle a cassé Internet avec la photo. Pour les non-initiés, Alia et Ranbir Kapoor deviennent parents d’une petite fille le 6 novembre.